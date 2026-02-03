Ocak ayının en çok satan otomobilleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 model

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ODMD'nin Ocak 2026 verilerine göre Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,77 büyüyerek 75 bin 362 adede ulaştı. SUV modeller yüzde 60,3 payla zirvede yer aldı. C segmenti ise satışların yarıdan fazlasını oluşturdu.

Türkiye otomotiv pazarı 2026'ya hızlı başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı ocak ayı verileri hem otomobil hem de hafif ticari araç tarafında büyümenin sürdüğünü ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış dikkat çekti.

OCAK AYINDA PAZAR YÜZDE 9,77 BÜYÜDÜ

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak 2026'da yüzde 9,77 artarak 75.362 adede yükseldi. Bu rakamın 61.055 adedini otomobil satışları oluşturdu. Otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,14 büyüdü. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artışla 14.307 adet olarak kaydedildi.

Son 10 yıllık ocak ayı ortalamalarıyla kıyaslandığında tablo daha da çarpıcı. Toplam pazar, 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 77 arttı. Bu oran otomobilde yüzde 84,8, hafif ticari araçta ise yüzde 49,7 oldu.

OCAK 2026'DA EN ÇOK SATAN MODELLER

Ocak ayında en fazla tercih edilen modeller şöyle sıralandı:

Renault Clio HB: 4.556 adet

Toyota Corolla: 3.775 adet

Toyota C-HR: 3.200 adet

Volkswagen Tiguan: 2.200 adet

Hyundai i20: 2.130 adet

Renault Megane Sedan: 2.016 adet

Nissan Qashqai: 1.915 adet

Chery Tiggo 8: 1.802 adet

Fiat Egea Cross: 1.425 adet

BYD Atto 2: 1.382 adet

SEGMENT VE GÖVDE TİPİNDE SUV ZİRVESİ

Tüketici tercihlerinde düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentleri öne çıktı. Bu üç segment toplam pazarın yüzde 83,7'sini oluşturdu. C segmenti 32.428 adet satış ve yüzde 53,1 payla lider oldu. B segmenti ise 18.589 adet ve yüzde 30,4 payla ikinci sırada yer aldı.

Gövde tipinde SUV modeller açık ara önde. SUV araçlar yüzde 60,3 pay ve 36.786 adet satışla ilk sırada yer aldı. Sedan modeller yüzde 21,2 pay ve 12.966 adetle ikinci sıraya yerleşti. Hatchback modeller ise yüzde 18,3 pay ve 11.152 adet satışla üçüncü oldu.

