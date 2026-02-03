Ocak ayının en çok satan otomobilleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 model

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 22:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ODMD'nin Ocak 2026 verilerine göre Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,77 büyüyerek 75 bin 362 adede ulaştı. SUV modeller yüzde 60,3 payla zirvede yer aldı. C segmenti ise satışların yarıdan fazlasını oluşturdu.

Türkiye otomotiv pazarı 2026'ya hızlı başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı ocak ayı verileri hem otomobil hem de hafif ticari araç tarafında büyümenin sürdüğünü ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış dikkat çekti.

OCAK AYINDA PAZAR YÜZDE 9,77 BÜYÜDÜ Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak 2026'da yüzde 9,77 artarak 75.362 adede yükseldi. Bu rakamın 61.055 adedini otomobil satışları oluşturdu. Otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,14 büyüdü. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artışla 14.307 adet olarak kaydedildi.

Son 10 yıllık ocak ayı ortalamalarıyla kıyaslandığında tablo daha da çarpıcı. Toplam pazar, 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 77 arttı. Bu oran otomobilde yüzde 84,8, hafif ticari araçta ise yüzde 49,7 oldu.

OCAK 2026'DA EN ÇOK SATAN MODELLER Ocak ayında en fazla tercih edilen modeller şöyle sıralandı: Renault Clio HB: 4.556 adet Toyota Corolla: 3.775 adet Toyota C-HR: 3.200 adet Volkswagen Tiguan: 2.200 adet Hyundai i20: 2.130 adet Renault Megane Sedan: 2.016 adet Nissan Qashqai: 1.915 adet Chery Tiggo 8: 1.802 adet Fiat Egea Cross: 1.425 adet BYD Atto 2: 1.382 adet