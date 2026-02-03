En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste

AnTuTu'nun ocak 2026 performans listesinde zirveyi Red Magic 11 Pro+ aldı. Vivo X300 Pro ve Realme GT8 Pro ilk üçte yer aldı. Listede Honor üç modelle dikkat çekti. Aktif soğutma sistemi sayesinde Red Magic 11 Pro+ uzun süre yüksek performans sunarak rakiplerini geride bıraktı.

Akıllı telefon dünyasında performans yarışı hız kesmiyor. AnTuTu, Ocak 2026 verilerine göre en güçlü Android telefonları açıkladı. Listenin zirvesinde yine oyun odaklı bir model yer aldı. İlk 10'daki sıralama ise üreticiler arasındaki rekabeti bir kez daha ortaya koydu.

Ocak 2026'nın En Güçlü Android Telefonları Performans testleriyle bilinen AnTuTu'nun yayımladığı liste, akıllı telefon pazarındaki güç dengesini net biçimde gösterdi. Ocak 2026 verilerine göre performans şampiyonu bir kez daha Red Magic 11 Pro+ oldu. Özellikle mobil oyuncular için tasarlanan model, zirvedeki yerini korudu.

Onu ikinci sırada Vivo X300 Pro, üçüncü sırada ise Realme GT8 Pro takip etti. Liste, hem oyun odaklı cihazların hem de amiral gemisi modellerin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu.

İşte ocak 2026'nın en güçlü 10 Android telefonu: ◾Red Magic 11 Pro+ ◾Vivo X300 Pro ◾Realme GT8 Pro ◾IQOO 15 ◾HONOR Magic8 Pro ◾HONOR WIN ◾HONOR Magic8 ◾OnePlus 15 ◾Redmi K90 Pro Max ◾Vivo X300