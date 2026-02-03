CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

AnTuTu'nun ocak 2026 performans listesinde zirveyi Red Magic 11 Pro+ aldı. Vivo X300 Pro ve Realme GT8 Pro ilk üçte yer aldı. Listede Honor üç modelle dikkat çekti. Aktif soğutma sistemi sayesinde Red Magic 11 Pro+ uzun süre yüksek performans sunarak rakiplerini geride bıraktı.

En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste 1

Akıllı telefon dünyasında performans yarışı hız kesmiyor. AnTuTu, Ocak 2026 verilerine göre en güçlü Android telefonları açıkladı. Listenin zirvesinde yine oyun odaklı bir model yer aldı. İlk 10'daki sıralama ise üreticiler arasındaki rekabeti bir kez daha ortaya koydu.

En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste 2

Ocak 2026'nın En Güçlü Android Telefonları

Performans testleriyle bilinen AnTuTu'nun yayımladığı liste, akıllı telefon pazarındaki güç dengesini net biçimde gösterdi. Ocak 2026 verilerine göre performans şampiyonu bir kez daha Red Magic 11 Pro+ oldu. Özellikle mobil oyuncular için tasarlanan model, zirvedeki yerini korudu.

En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste 3

Onu ikinci sırada Vivo X300 Pro, üçüncü sırada ise Realme GT8 Pro takip etti. Liste, hem oyun odaklı cihazların hem de amiral gemisi modellerin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu.

En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste 4

İşte ocak 2026'nın en güçlü 10 Android telefonu:

Red Magic 11 Pro+

Vivo X300 Pro

Realme GT8 Pro

IQOO 15

HONOR Magic8 Pro

HONOR WIN

HONOR Magic8

OnePlus 15

Redmi K90 Pro Max

Vivo X300

En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste 5

Red Magic 11 Pro+ aktif soğutma sistemi sayesinde öne çıkıyor. Cihazın içinde yer alan fiziksel fan, yoğun kullanımda oluşan ısıyı hızlı şekilde dağıtıyor. Böylece işlemci performansı düşmeden uzun süre yüksek seviyede kalabiliyor. Bu durum, özellikle sentetik testlerde ciddi avantaj sağlıyor.

En güçlü Android telefonlar belli oldu! AnTuTu ocak 2026 tam liste 6

Model, en güncel mobil işlemciyi kullanıyor. Yüksek hızlı RAM ve optimize edilmiş oyun arayüzü de performansa katkı sunuyor. Kısacası cihaz, donanım ve soğutma tarafında taviz vermeden tasarlanmış bir performans telefonu olarak öne çıkıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin