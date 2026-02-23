CANLI YAYIN
Köyden İstanbul’a bir başarı hikayesi: Şark Bülbülü filmi konusu ve çekildiği yerler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1979 yapımı Şark Bülbülü, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kartal Tibet'in yönettiği film, başlık parası için İstanbul'a giden Şaban'ın hikayesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve unutulmaz sahneleriyle hala ilgi görüyor.

Türk sinemasının klasikleşmiş komedilerinden Şark Bülbülü, yıllar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. 1979 yılında çekilen ve Kemal Sunal'ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan film, bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak.

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU

Film, sevdiği kadınla evlenebilmek için başlık parasını bulmaya çalışan Şaban'ın hikâyesini anlatıyor. Beşik kertmesi Hatice ile yuva kurmanın hayalini kuran Şaban'ın önündeki en büyük engel yoksulluk. Hatice'ye göz koyan Zülfo Ağa ise zenginliğiyle Hatice'nin babasını etkiler. Şaban'ı köyden kovdurur. Köyden ayrılmak zorunda kalan Şaban, çareyi İstanbul'a gitmekte bulur.

İstanbul'da türlü işlerde çalışır. Tesadüfler sonucu kendisini sahnede bulan Şaban, kısa sürede "Şaban Ballıses" adıyla ün kazanır. Artık zengindir. Geçmişte yaşadıklarının hesabını sormak için köyüne dönmeye karar verir.

ŞARK BÜLBÜLÜ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Şark Bülbülü, 1979 yılında çekildi. Filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Çekimler İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, vizyona girdiği günden bu yana televizyonlarda defalarca yayınlandı.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal – Şaban Ballıses

Ayşen Cansev – Hatice

Osman Alyanak – Haydar

İhsan Yüce – Muhtar

Sırrı Elitaş – Zülfo Ağa

Abdi Algül – Zülfo Ağa'nın Adamı

Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa'nın Adamı

Bahri Ateş – Şıh Hazretleri

Dinçer Çekmez – Fethi

Ayşen Gruda – Fethi'nin Kız Kardeşi