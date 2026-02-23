Yıllar geçse de unutmadı! Tolga Sarıtaş’tan özlem dolu paylaşım: “Özlüyoruz çok…”

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 20:10

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 2023'te kanser nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybeden en yakın arkadaşı Köknar Tezay'ı vefatının üçüncü yılında unutmadı. Sosyal medya hesabından birlikte fotoğraflarını paylaşan Sarıtaş, "Canım Kök… Özlüyoruz çok" sözleriyle duygulandırdı.

Oyuncu Tolga Sarıtaş, üç yıl önce kaybettiği en yakın arkadaşı Köknar Tezay'ı andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

🎬 SANAT DÜNYASINI YASA BOĞAN VEDA Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Tezay, 2023 yılında 55 yaşında hayatını kaybetmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Tezay, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirmişti.

Tezay, sanat camiasında birçok ünlü isimle olan yakın dostluğuyla biliniyordu. Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş başta olmak üzere pek çok isimle yakın arkadaşlığı vardı.

🤍 "CANIM KÖK… ÖZLÜYORUZ ÇOK" En yakın arkadaşını kaybetmenin acısını derinden yaşayan Tolga Sarıtaş, vefatın üçüncü yılında duygusal bir paylaşım yaptı.

Arkadaşıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yayınlayan Sarıtaş, altına şu notu düştü: "Canım Kök… Özlüyoruz çok."