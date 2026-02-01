Kredi borcu olanlar dikkat: 48 aya kadar yapılandırma nasıl yapılır?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yönelik yeni yapılandırma düzenlemesi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karar doğrultusunda, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının 48 aya kadar vadelendirilerek yeniden yapılandırılabilmesinin önü açıldı. Düzenlemenin kapsamı, kimleri ilgilendirdiği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ise en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

BORÇ YAPILANDIRMASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

BDDK tarafından hayata geçirilen düzenleme ile borçların daha uzun vadeye yayılması mümkün hale geldi. Özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Yeni uygulama kapsamında; dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.