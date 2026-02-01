CANLI YAYIN
Kredi borcu olanlar dikkat: 48 aya kadar yapılandırma nasıl yapılır?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için beklenen yapılandırma takvimi netleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla, ödemede zorlanan bireysel kullanıcılar kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını 48 aya kadar vadelendirerek yeniden yapılandırabilecek. Düzenleme kimlerin başvurabileceğini, hangi borçların kapsama girdiğini ve yapılandırma sürecinde kart ile kredi limitlerine uygulanacak kuralları açık şekilde ortaya koyuyor.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yönelik yeni yapılandırma düzenlemesi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karar doğrultusunda, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının 48 aya kadar vadelendirilerek yeniden yapılandırılabilmesinin önü açıldı. Düzenlemenin kapsamı, kimleri ilgilendirdiği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ise en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

BORÇ YAPILANDIRMASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

BDDK tarafından hayata geçirilen düzenleme ile borçların daha uzun vadeye yayılması mümkün hale geldi. Özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Yeni uygulama kapsamında; dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

BDDK, söz konusu düzenlemenin finansal istikrarın korunması ve finansal tüketicinin desteklenmesi amacıyla hazırlandığını açıkladı. Düzenleme paketi; kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredili mevduat hesapları ve konut kredileri gibi birçok alanı kapsayan koordineli adımlardan oluşuyor.

KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM

Düzenleme paketinde en dikkat çeken başlıklardan biri konut kredilerinde yapılan değişiklik oldu. Daha önce uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılarak kredi oranları yeniden belirlendi.

Yeni uygulamaya göre:

⚫5 milyon TL ve altındaki konutlarda kredi oranı konut değerinin yüzde 90'ına kadar çıkabilecek.

⚫5-7 milyon TL arası konutlarda kredi oranı yüzde 70-80 arasında olacak.

⚫7-10 milyon TL arası konutlarda oran yüzde 60-70 seviyesinde uygulanacak.

⚫10-20 milyon TL arası konutlarda kredi oranı yüzde 40-50 bandında olacak.

Daha önce 10 milyon TL üzerindeki konutlar için sınırlı olan kredi imkânının da bu düzenleme ile yüzde 50 seviyesine kadar çıkarıldığı görüldü. Ayrıca enerji sınıfı en az C olan konutlar için daha avantajlı kredi oranları uygulanabilecek.

KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİLERİNDE 48 AYA KADAR VADE

Yeni düzenlemenin en önemli adımlarından biri kredi borçlarına yönelik yapılandırma imkânı oldu.

Buna göre;

⚫Dönem borcu tamamen veya kısmen ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları,

⚫30 günden fazla gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredileri

azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.

Yapılandırılan kredi kartı borcunun yüzde 50'si ödenene kadar kart limitlerinde artış yapılamayacak. Ayrıca yapılandırma tutarının mevcut kredi kartı limitini aşması durumunda bu fark limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Yaklaşık 6 ay önce de benzer bir yapılandırma uygulaması gündeme gelmiş ve yüksek borçluluğa sahip tüketicilerin borçlarını daha uygun şartlarla düzenleyebilmesi amaçlanmıştı. Yeni düzenlemeden de geniş bir tüketici kitlesinin yararlanması bekleniyor.

KREDİ KARTI VE KMH LİMİTLERİNE YENİ DÜZENLEME

Paket kapsamında kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için daha sıkı kurallar getirildi.

Tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kullanıcıların limitleri yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek. Bankaların kredi kartı limitlerini, 1 Ocak 2027 tarihine kadar müşterilerin gelir düzeyiyle uyumlu hale getirmesi gerekecek.

Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kart limitlerinin artırılması süreçlerinde yalnızca müşterinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınacak ve bu gelirin bankaya belgeyle ispat edilmesi gerekecek.

KMH tarafında ise yeni hesap açılışı ve limit artışlarında, KMH limiti müşterinin belgelerle kanıtlanabilen aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı olacak şekilde belirlenecek.

