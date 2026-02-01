Kredi borcu olanlar dikkat: 48 aya kadar yapılandırma nasıl yapılır?
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yönelik yeni yapılandırma düzenlemesi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karar doğrultusunda, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının 48 aya kadar vadelendirilerek yeniden yapılandırılabilmesinin önü açıldı. Düzenlemenin kapsamı, kimleri ilgilendirdiği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ise en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.
BORÇ YAPILANDIRMASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?
BDDK tarafından hayata geçirilen düzenleme ile borçların daha uzun vadeye yayılması mümkün hale geldi. Özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanması hedefleniyor.
Yeni uygulama kapsamında; dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.
BDDK, söz konusu düzenlemenin finansal istikrarın korunması ve finansal tüketicinin desteklenmesi amacıyla hazırlandığını açıkladı. Düzenleme paketi; kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredili mevduat hesapları ve konut kredileri gibi birçok alanı kapsayan koordineli adımlardan oluşuyor.
KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Düzenleme paketinde en dikkat çeken başlıklardan biri konut kredilerinde yapılan değişiklik oldu. Daha önce uygulanan birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılarak kredi oranları yeniden belirlendi.
Yeni uygulamaya göre:
⚫5 milyon TL ve altındaki konutlarda kredi oranı konut değerinin yüzde 90'ına kadar çıkabilecek.
⚫5-7 milyon TL arası konutlarda kredi oranı yüzde 70-80 arasında olacak.
⚫7-10 milyon TL arası konutlarda oran yüzde 60-70 seviyesinde uygulanacak.
⚫10-20 milyon TL arası konutlarda kredi oranı yüzde 40-50 bandında olacak.
Daha önce 10 milyon TL üzerindeki konutlar için sınırlı olan kredi imkânının da bu düzenleme ile yüzde 50 seviyesine kadar çıkarıldığı görüldü. Ayrıca enerji sınıfı en az C olan konutlar için daha avantajlı kredi oranları uygulanabilecek.