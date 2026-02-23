CANLI YAYIN
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinliklerinin programları belli oldu. Konserden tiyatroya, sergiden çocuk atölyelerine kadar pek çok etkinlik ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşacak.

2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 1

Ankara'da Ramazan ayı bu yıl da Külliye'de dolu dolu geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi başta olmak üzere Beştepe'deki farklı mekânlarda düzenlenen etkinliklerin programları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte gün gün etkinlik akışı…

2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 2

📍 ETKİNLİKLER NEREDE YAPILIYOR?

Külliye'de Ramazan etkinlikleri birden fazla noktada düzenleniyor. Programın merkezinde şu mekanlar bulunuyor:

◾Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

◾Beştepe Millet Sergi Salonu

◾Beştepe Millet Camisi

◾Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 3

🎟️ KATILIM ÜCRETSİZ

Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor. Bu durum özellikle aileler ve çocuklar için büyük bir fırsat sunuyor.

2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 4

2026 KÜLLİYE RAMAZAN TAKVİMİ

📅 23 ŞUBAT PAZARTESİ

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 Külliyede Ramazan Kitap Günleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Z Takımı Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Şevket Kaya)
Öğle Sonrası Mukabele (Tayyib Hoş)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Hüseyin Arı)
Teravih Öncesi Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Mehmet Atıcı)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 5

📅 24 ŞUBAT SALI

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 Külliyede Ramazan Kitap Günleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Bahtiyar Kargıoğlu)
Öğle Sonrası Mukabele (Ahmet Kuzu)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Mehmet Yazıcı)
Teravih Öncesi Sohbet (Bekir Gültekin)

📅 25 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 Külliyede Ramazan Kitap Günleri
12:00–17:00 TRT Market
15:00 Pırıltı Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Hüseyin Derin)
Öğle Sonrası Mukabele (Ali Burak Baldöken)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Doç. Dr. Yaşar Seracettin Baytar)
Teravih Öncesi Sohbet (Yusuf Dikmen)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 6

📅 26 ŞUBAT PERŞEMBE

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 Külliye'de Ramazan Kitap Günleri (Final)
12:00–17:00 TRT Market
14:00 İbi Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 14:00 Fatma BAYRAM ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
14:00 Nihat HATİPOĞLU
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Selahattin ÇELEBİ)
Öğle Sonrası Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Doç. Dr. Abdulkadir ERKUT)
Teravih Öncesi Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Ahmet KARALI)

📅 27 ŞUBAT CUMA

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Pırıl Müzikali
16:00 Doru Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 21:00 Hind RAJAB'ın Sesi Film Gösterimi
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
15:00 Alper KIŞ, Hasan ÖZER Konseri
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Sinan POLAT)
Öğle Sonrası Mukabele (Tayyib HOŞ)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Murat KALIÇ)
Teravih Öncesi Sohbet (Vahit EKER)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 7

📅 28 ŞUBAT CUMARTESİ

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–18:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–18:00 TRT Market
12:00 Muhafız Alayı Bandosu Konseri
14:00 Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali
14:00 TRT Çocuk Koroları
15:00 İbi Müzikali
16:00 Aslan Müzikali
17:00 Rafadan Tayfa Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 14:00 Mehmed: Fetihler Sultanı İmza Günü
21:00 Ömer KARAOĞLU, Eşref ZİYA Konseri
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–18:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Mustafa SADIKOĞLU)
Öğle Sonrası Mukabele (Ahmet KUZU)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Fikret GÜL)
Teravih Öncesi Sohbet (Sedat KOÇAK)

📅 1 MART PAZAR

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–18:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–18:00 TRT Market
12:00 Muhafız Alayı Bandosu Konseri
13:00 Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali
14:00 Sıberay Müzikali
14:00 Elif ve Arkadaşları Müzikali
16:00 Pırıl Müzikali
17:00 Rafadan Tayfa Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 14:00 "Cennetin Çocukları" İmza Günü
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–18:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Ekrem ÖZCAN)
Öğle Sonrası Mukabele (Ali Burak BALDÖKEN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. İbrahim İLHAN)
Teravih Öncesi Sohbet (Bekir GÜLTEKİN)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 8

📅 2 MART PAZARTESİ

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Doru Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Şevket KAYA)
Öğle Sonrası Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Seracettin YILDIZ)
Teravih Öncesi Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Furkan TIRAŞÇI)

📅 3 MART SALI

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Aslan Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Bahtiyar KARGIOĞLU)
Öğle Sonrası Mukabele (Tayyib HOŞ)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Durmuş Regaip YILMAZ)
Teravih Öncesi Sohbet (Bekir GÜLTEKİN)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 9

📅 4 MART ÇARŞAMBA

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 15:00 İskender PALA Konferansı
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Hüseyin DERİN)
Öğle Sonrası Mukabele (Ahmet KUZU)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Mehmet EKİM)
Teravih Öncesi Sohbet (Nihat SEVİL)

📅 5 MART PERŞEMBE

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 14:00 Fatma BAYRAM ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
14:00 Ahmet ÖZHAN ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Konseri
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Selahattin ÇELEBİ)
Öğle Sonrası Mukabele (Ali Burak BALDÖKEN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Halil KILIÇ)
Teravih Öncesi Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Muhammed Mansur SAĞIR)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 10

📅 6 MART CUMA

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Sıberay Müzikali
15:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Sinan POLAT)
Öğle Sonrası Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Abdurrahman HAN)
Teravih Öncesi Sohbet (Bünyamin TURGUT)

📅 7 MART CUMARTESİ

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–18:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–18:00 TRT Market
12:00 Jandarma Mehteran Komutanlığı Konseri
14:00 Çocuk Çuf Müzikali
15:00 Ege ile Gaga Müzikali
16:00 Elif ve Arkadaşları Müzikali
16:00 TRT Çocuk Koroları
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 16:00 Kemal SAYAR Konferansı
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–18:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
14:00 TEŞKİLAT Dizisi İmza Günü
21:00 Hasan SAĞINDIK Konseri
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Mustafa SADIKOĞLU)
Öğle Sonrası Mukabele (Tayyib HOŞ)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Taha Yakup ARSLANTÜRK)
Teravih Öncesi Sohbet (Sedat KOÇAK)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 11

📅 8 MART PAZAR

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–18:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–18:00 TRT Market
12:00 Jandarma Bando Komutanlığı Konseri
14:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları Müzikali
15:00 Hay Hak Hacivat – Karagöz Müzikali
16:00 Maysa ve Bulut Müzikali
17:00 Rafadan Tayfa Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 14:00 Gönül Dağı İmza Günü
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–18:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
14:00 Burak KUT ve CSO Senfonik İlahiler Konseri
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Ekrem ÖZCAN)
Öğle Sonrası Mukabele (Ahmet KUZU)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Sinan GÜNDOĞDU)
Teravih Öncesi Sohbet (Vahit EKER)

📅 9 MART PAZARTESİ

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Ege ile Gaga Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Şevket KAYA)
Öğle Sonrası Mukabele (Ali Burak BALDÖKEN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Ali YAŞAT)
Teravih Öncesi Kur'an-ı Kerim Ziyaf
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 12

📅 10 MART SALI

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Maysa ve Bulut Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Bahtiyar KARGIOĞLU)
Öğle Sonrası Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Abdullah BİLİR)
Teravih Öncesi Sohbet (Ahmet Hilmi YAZAR)

📅 11 MART ÇARŞAMBA

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Hüseyin DERİN)
Öğle Sonrası Mukabele (Tayyib HOŞ)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Eyüp BUGUR)
Teravih Öncesi Sohbet (Mustafa BAYTAR)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 13

📅 12 MART PERŞEMBE

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 İbi Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 14:00 Fatma BAYRAM ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Selahattin ÇELEBİ)
Öğle Sonrası Mukabele (Ahmet KUZU)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Fatih DALKILIÇ)
Teravih Öncesi Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Muhammed Said CENGİZ)

📅 13 MART CUMA

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
15:00 Aslan Müzikali
16:00 Pırıl Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
14:00 GRUP DERGAH
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Sinan POLAT)
Öğle Sonrası Mukabele (Ali Burak BALDÖKEN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Mahmut DİLEK)
Teravih Öncesi Sohbet (Sedat KOÇAK)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 14

📅 14 MART CUMARTESİ

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–18:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–18:00 TRT Market
12:00 Muhafız Alayı Bandosu Konseri
14:00 Hay Hak Hacivat – Karagöz Müzikali
15:00 Aslan Müzikali
16:00 Pırıl Müzikali
16:15 TRT Çocuk Koroları
17:00 Rafadan Tayfa Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 14:00 Kod Adı Kırlangıç İmza Günü
Kuruluş Orhan İmza Günü
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–18:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Mustafa SADIKOĞLU)
Öğle Sonrası Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Mehmet Zahir DOĞAN)
Teravih Öncesi Sohbet (Mahmut ARACIOĞLU)

📅 15 MART PAZAR

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–18:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–18:00 TRT Market
12:00 Jandarma Mehteran Komutanlığı Konseri
14:00 Doru Müzikali
15:00 Elif ve Arkadaşları Müzikali
15:30 TRT Halk Oyunları
16:00 İbi Müzikali
17:00 Rafadan Tayfa Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 15:30 Mehmet SILAY Konferansı (Kudüs, Endülüs)
20:00 NO OTHER LAND / Basel ADRA Film Gösterimi
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–18:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüler
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 15

📅 16 MART PAZARTESİ

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Şevket KAYA)
Öğle Sonrası Mukabele (Ahmet KUZU)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Muhammed Fatih ERGEN)
Teravih Öncesi Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Gürkan ÇİĞDEM)
Kadir Gecesi Programı

📅 17 MART SALI

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Sıberay Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
14:00 "Çanakkale" Tiyatro Gösterimi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Bahtiyar KARGIOĞLU)
Öğle Sonrası Mukabele (Ali Burak BALDÖKEN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Habib GÜL)
Teravih Öncesi Sohbet (Bekir GÜLTEKİN)
2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları 16

📅 18 MART ÇARŞAMBA

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00–17:00 TRT Market
14:00 Hay Hak Hacivat – Karagöz Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 12:00–17:00 "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Öncesi Kur'an'dan Mesajlar (Hüseyin DERİN)
Öğle Sonrası Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Öncesi Güncel Dini Meseleler (Dr. Mustafa MEHMETOĞLU)
Teravih Öncesi Sohbet (Mustafa AKDAĞ)

📅 19 MART PERŞEMBE

Mekan Saat Etkinlik
Beştepe Millet Sergi Salonu 12:00–17:00 TRT Market
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Program bulunmuyor
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Program bulunmuyor
Beştepe Millet Camii Program bulunmuyor
