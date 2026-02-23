2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları

Ankara'da Ramazan ayı bu yıl da Külliye'de dolu dolu geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi başta olmak üzere Beştepe'deki farklı mekânlarda düzenlenen etkinliklerin programları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte gün gün etkinlik akışı…

🎟️ KATILIM ÜCRETSİZ

Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor. Bu durum özellikle aileler ve çocuklar için büyük bir fırsat sunuyor.