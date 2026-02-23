2026 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ramazan etkinlikleri başladı! İşte günlük program detayları
Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinliklerinin programları belli oldu. Konserden tiyatroya, sergiden çocuk atölyelerine kadar pek çok etkinlik ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşacak.
Ankara'da Ramazan ayı bu yıl da Külliye'de dolu dolu geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi başta olmak üzere Beştepe'deki farklı mekânlarda düzenlenen etkinliklerin programları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte gün gün etkinlik akışı…
📍 ETKİNLİKLER NEREDE YAPILIYOR?
Külliye'de Ramazan etkinlikleri birden fazla noktada düzenleniyor. Programın merkezinde şu mekanlar bulunuyor:
◾Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
◾Beştepe Millet Sergi Salonu
◾Beştepe Millet Camisi
◾Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
🎟️ KATILIM ÜCRETSİZ
Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyor. Bu durum özellikle aileler ve çocuklar için büyük bir fırsat sunuyor.
2026 KÜLLİYE RAMAZAN TAKVİMİ
📅 23 ŞUBAT PAZARTESİ
|Mekan
|Saat
|Etkinlik
|Beştepe Millet Sergi Salonu
|12:00–17:00
|Genel Çocuk Etkinlikleri
|12:00–17:00
|Külliyede Ramazan Kitap Günleri
|12:00–17:00
|TRT Market
|14:00
|Z Takımı Müzikali
|Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
|12:00–17:00
|"Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
|Beştepe Millet Camii
|—
|Kâbe Örtüleri Sergisi
|Öğle Öncesi
|Kur'an'dan Mesajlar (Şevket Kaya)
|Öğle Sonrası
|Mukabele (Tayyib Hoş)
|İkindi Öncesi
|Güncel Dini Meseleler (Dr. Hüseyin Arı)
|Teravih Öncesi
|Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Mehmet Atıcı)
📅 24 ŞUBAT SALI
|Mekan
|Saat
|Etkinlik
|Beştepe Millet Sergi Salonu
|12:00–17:00
|Genel Çocuk Etkinlikleri
|12:00–17:00
|Külliyede Ramazan Kitap Günleri
|12:00–17:00
|TRT Market
|14:00
|Hay Hak Hacivat-Karagöz Müzikali
|Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
|12:00–17:00
|"Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
|Beştepe Millet Camii
|—
|Kâbe Örtüleri Sergisi
|Öğle Öncesi
|Kur'an'dan Mesajlar (Bahtiyar Kargıoğlu)
|Öğle Sonrası
|Mukabele (Ahmet Kuzu)
|İkindi Öncesi
|Güncel Dini Meseleler (Dr. Mehmet Yazıcı)
|Teravih Öncesi
|Sohbet (Bekir Gültekin)
📅 25 ŞUBAT ÇARŞAMBA
|Mekan
|Saat
|Etkinlik
|Beştepe Millet Sergi Salonu
|12:00–17:00
|Genel Çocuk Etkinlikleri
|12:00–17:00
|Külliyede Ramazan Kitap Günleri
|12:00–17:00
|TRT Market
|15:00
|Pırıltı Müzikali
|Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
|12:00–17:00
|"Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
|Beştepe Millet Camii
|—
|Kâbe Örtüleri Sergisi
|Öğle Öncesi
|Kur'an'dan Mesajlar (Hüseyin Derin)
|Öğle Sonrası
|Mukabele (Ali Burak Baldöken)
|İkindi Öncesi
|Güncel Dini Meseleler (Doç. Dr. Yaşar Seracettin Baytar)
|Teravih Öncesi
|Sohbet (Yusuf Dikmen)