Japonya’dan yaşlanma karşıtı keşif: Hücreleri gençleştiren protein bulundu

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 16:51 Son Güncelleme: 23 Şubat 2026 16:52

Osaka Üniversitesi'nde yapılan ve Cellular Signaling dergisinde yayımlanan araştırma, AP2A1 adlı proteinin hücre yaşlanmasında kilit rol oynadığını gösterdi. Yaşlı hücrelerde bu protein azaltıldığında gençleşme görüldü. Genç hücrelerde artırıldığında ise yaşlanma hızlandı.

Yaşlanmayı yavaşlatmak uzun yıllardır bilim insanlarının gündeminde. Japonya'dan gelen yeni bir çalışma, bu sürecin merkezinde yer alan önemli bir proteini ortaya çıkardı. Bulgular, hücresel düzeyde gençleşmenin mümkün olabileceğini gösteriyor.

🔬 YAŞLANAN HÜCRELERDE NE DEĞİŞİYOR? Yaş ilerledikçe vücutta "senescent" adı verilen yaşlı hücreler birikiyor. Bu hücreler daha az çalışıyor. Aynı zamanda genç hücrelere göre daha büyük oluyor. Hücrelerin içinde stres lifleri denilen yapılar bulunuyor. Bu yapılar hücrenin şeklini ve hareketini etkiliyor. Araştırmaya göre yaşlı hücrelerde bu lifler daha kalın. Bu da hücrenin büyük kalmasına yardımcı olabilir.

🧪 AP2A1 ÜZERİNDE YAPILAN DENEY Araştırmacılar AP2A1 adlı proteine odaklandı. Bu proteinin yaşlı hücrelerde daha fazla üretildiği görüldü. Özellikle cilt yapısında önemli rol oynayan fibroblast hücrelerinde bu artış dikkat çekti. Bilim insanları iki farklı uygulama yaptı: ◾Yaşlı hücrelerde AP2A1 üretimini azalttı. ◾Genç hücrelerde AP2A1 üretimini artırdı.

Sonuçlar net oldu. Yaşlı hücrelerde protein azaltıldığında hücreler daha genç davranmaya başladı. Genç hücrelerde protein artırıldığında ise yaşlanma belirtileri ortaya çıktı. Araştırmanın kıdemli yazarı Shinji Deguchi, bu bulguların oldukça güçlü olduğunu belirtiyor.