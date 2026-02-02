Türkiye’ye turist yağdı! 65,2 milyar dolar gelir: En çok ziyaretçi 3 ülkeden geldi

Alman turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin yıllar içinde istikrarlı biçimde devam etmesi, sektör temsilcileri tarafından uzun vadeli pazar güveninin en güçlü göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

2025 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı 4 milyon 270 bin olarak kaydedildi. Kültür turizmi, gastronomi deneyimleri ve şehir odaklı seyahatlerin son yıllarda artması, Birleşik Krallık pazarındaki büyümenin 2019'dan bu yana kesintisiz sürmesini destekledi.

GÜÇLÜ PAZAR YAPISI TURİZM GELİRİNE YANSIDI

Açıklanan veriler, Türkiye'nin yalnızca ziyaretçi sayısında değil, gelir kalitesinde de güçlü bir performans sergilediğini gösterdi.

Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere ana pazarlardan gelen yoğun talep, 2025 yılında elde edilen 65,2 milyar dolarlık turizm gelirinin en önemli dayanakları arasında yer aldı.

2025 yılı; ziyaretçi profili, ülke çeşitliliği ve gelir performansı açısından Türkiye turizminin küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirdiği bir dönem olarak öne çıktı.