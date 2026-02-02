Türkiye’ye turist yağdı! 65,2 milyar dolar gelir: En çok ziyaretçi 3 ülkeden geldi
2025 yılında Türkiye turizminde ziyaretçi rekoru kırılırken, ülkeye en çok turist gönderen pazarlar da netleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı 2025 yılı verilerine göre Türkiye'yi toplam 63 milyon 941 bin kişi ziyaret etti; en fazla ziyaretçi ise Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık'tan geldi. Açıklanan rakamlar, Türkiye'nin hem ziyaretçi sayısında hem turizm gelirinde küresel ölçekte güçlü konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.
Türkiye, 2025 yılında turizmde tarihi seviyelere ulaştı. Açıklanan resmi verilere göre yıl boyunca Türkiye'yi ziyaret eden toplam kişi sayısı 63 milyon 941 bin oldu. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ziyaretçi sayılarından biri olarak kayıtlara geçti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerinin paylaşıldığı toplantıda, Türkiye turizminin artık sadece bölgesel ölçekte değil, küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti. Turizm vizyonunun, ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırıldığını vurguladı.
RUSYA PAZARINDAKİ GÜÇLÜ KONUM DEVAM EDİYOR
2025 yılında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu.
Yıl genelinde Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6 milyon 900 bin olarak açıklandı. Özellikle Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan talep, Rusya pazarının Türkiye turizmi açısından stratejik önemini koruduğunu ortaya koydu. Rus ziyaretçilerin yüksek hacmi, turizm sektörünün ana taşıyıcı unsurlarından biri olmayı sürdürdü.
ALMANYA İSTİKRARLI TALEBİYLE İKİNCİ SIRADA
Türkiye'nin köklü turizm pazarlarından Almanya, 2025 yılında 6 milyon 750 bin ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı.