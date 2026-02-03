A.B.İ. Gülüşan’ın yürek burkan fedakarlık hikayesi! Tuğçe Açıkgöz hayatı ve rol aldığı diziler

A.B.İ.'de kardeşi Melek'e duyduğu bağla öne çıkan Gülüşan karakteri, mutluluğu başkalarının yüzündeki gülüşte arıyor. Karaktere hayat veren 10 Şubat 1993 Ankara doğumlu Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi mezunu ve Teşkilat ile Bir Küçük Gün Işığı gibi yapımlarda rol aldı.

A.B.İ. GÜLÜŞAN KİMDİR? A.B.İ. dizisinde Gülüşan karakteri duygusal yönü güçlü bir karakter olarak öne çıkıyor. Gülüşan, büyüdüğü aile düzeninden çıkış yolunu bir gün gelinlik giyip yeni bir hayat kurmakta görüyor

En güçlü bağını kardeşi Melek'le kuruyor. Melek'in gözyaşını silerken kendi içindeki sıkışmışlığı bastırıyor. Kendi payına düşen mutluluğu ise çoğu zaman başkalarının yüzündeki gülüşte arıyor.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR? Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993'te Ankara'da doğdu. Kartal Doğa Anadolu Lisesi'nin ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.