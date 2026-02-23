“Rapçilerle düet yapmam” demişti! Ayşegül Aldinç'ten açıklama geldi
Caddebostan'daki D&R'da hayranlarıyla buluşan Ayşegül Aldinç, müzik kariyerinin ilk yıllarından Eurovision anılarına uzanan samimi açıklamalar yaptı. Rapçilerle düet sorusuna ise net konuştu: "Unutulmuş olmam lazım." Ünlü sanatçının sözleri gündem oldu. Bunun üzerine Aldinç'ten açıklama geldi.
90'lı ve 2000'li yılların sevilen isimlerinden Ayşegül Aldinç, önceki gün Caddebostan'daki D&R mağazasında sevenleriyle bir araya geldi. Okurlarıyla sohbet eden sanatçı, kariyerinin başlangıç dönemini ve müzik dünyasına dair düşüncelerini anlattı.
🌟 "KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ KENDİMİ SAHNEDE HAYAL ETTİM"
Aldinç, sahne hayalinin çocukluk yıllarına uzandığını söyledi. Eurovision dönemine değinen sanatçı, o süreçte staj yaptığını belirtti.
"Eurovision anılarım var, ben staj yapıyordum. Küçüklüğümden beri kendimi hep sahnede hayal ediyordum. Staj yaparken bir fabrikada manifestledim sahneye çıkacağım diye"
Aldinç ayrıca o dönemde yaşadığı önemli bir kırılma anını da anlattı. Ajda Pekkan'ın bir şarkısını jüriye dinletmek üzere kendisinin seslendirdiğini ifade eden sanatçı, "Orada ben akıllarında kaldım ve Ajda Pekkan'a dinletilmek üzere kaydı aldılar" dedi. Nükhet Duru için de benzer bir süreç yaşadığını belirten Aldinç, "Onun da bir şarkısını jüriye dinletmek için benim söylemem istenmişti. Onu da söyledim. O da çok beğenildi" ifadelerini kullandı.
✍️ "AŞIK OLUNCA DÜZENLİ OLARAK SÖZ YAZIYORUM"
Şarkıcılığın en zor yanının söz yazmak olduğunu vurgulayan Aldinç, bu konuda da açık konuştu. "Aşık olunca ben düzenli olarak söz yazıyormuşum" diyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şarkı sözü yazmak şiir yazmaktan daha zor. Bu işlerin uzmanı Sezen Aksu, birkaç isim daha var. Bu işleri su içer gibi yapıyorlar. Onları pamuklara sarıyoruz zaten."
Aldinç, müzik kariyerinde çalıştığı önemli isimleri de andı. "Onno Tunç, o dönemde çalışılması gereken en doğru adam. Ozan Çolakoğlu da öyle. Bu isimler harika da bir yetenek avcısıdır aynı zamanda" dedi.