“Rapçilerle düet yapmam” demişti! Ayşegül Aldinç'ten açıklama geldi

"Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım. '90'ların sanatçısıyım, unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım' demek bu benim için. Benlik bir şey değil yani. Çünkü o durumda değilim şükür!"

Ancak sanatçı daha sonra bu sözlerinin farklı bir anlamda algılanmasını istemediğini belirterek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Hemen açıklık getireyim: İmza günümde bana yöneltilen soru üzerine bu tür düetler rapçi arkadaşların popüleritesinden yararlanma esası üzerine kurulmuş projeler gibi yansıyor. Bu şekilde algılanmak istemem diye cevap vermiş idim."