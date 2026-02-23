ÖSYM bilişim personel alımı mülakat sonuçları belli oldu! İşte sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alımında mülakat aşaması tamamlandı. Kurum, değerlendirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, mülakat sonuçlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden yapılabilecek.

Alım süreci, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi kapsamında yürütüldü. Ayrıca 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümleri esas alındı.

KADRO VE POZİSYON DAĞLIIMI

Toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli kadrosu için değerlendirme gerçekleştirildi. İlanda hem kıdemli hem de uzman düzeyinde teknik pozisyonlara yer verildi.