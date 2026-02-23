CANLI YAYIN
ÖSYM bilişim personel alımı mülakat sonuçları belli oldu! İşte sorgulama ekranı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ÖSYM'nin 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı için 12-16 Ocak 2026'da yaptığı mülakatların sonuçları açıklandı. Değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar ise sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alımında mülakat aşaması tamamlandı. Kurum, değerlendirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, mülakat sonuçlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden yapılabilecek.

Alım süreci, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi kapsamında yürütüldü. Ayrıca 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümleri esas alındı.

KADRO VE POZİSYON DAĞLIIMI

Toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli kadrosu için değerlendirme gerçekleştirildi. İlanda hem kıdemli hem de uzman düzeyinde teknik pozisyonlara yer verildi.

Kadrolar şu şekilde açıklandı:

1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)

2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)

3 Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)

2 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)

1 İş Analisti

1 Yazılım Test Uzmanı

1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

1 Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı

1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı

1 İş Zekası Uzmanı

ÖSYM, ilan edilen kadrolar doğrultusunda istihdam sürecini tamamladı. Adayların atama ve sonraki aşamalara ilişkin duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmesi gerekiyor.