CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

NASA bile fark etmemişti! Bir lise öğrencisinden 1,5 milyonluk uzay cismi keşfi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

18 yaşındaki Matteo Paz, NASA'nın NEOWISE teleskobundan kalan 200 milyar satırlık veriyi altı haftada geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla taradı. Sonuçta çift yıldızlardan uzak kuasarlara uzanan 1,5 milyon potansiyel gök cismi belirlendi.

NASA bile fark etmemişti! Bir lise öğrencisinden 1,5 milyonluk uzay cismi keşfi 1

California'da bir lise öğrencisi, NASA'nın emekliye ayrılan NEOWISE teleskobundan kalan dev veri arşivini yapay zeka ile analiz ederek bilim dünyasını şaşırttı. 18 yaşındaki Matteo Paz, insan gözünün ayırt edemeyeceği kadar sönük ışık değişimlerini tespit ederek 1,5 milyon potansiyel yeni gök cismini ortaya çıkardı.

NASA bile fark etmemişti! Bir lise öğrencisinden 1,5 milyonluk uzay cismi keşfi 2

Veri Arşivinden Bilimsel Keşfe

Matteo Paz, Caltech Gezegen Bulucu Akademisi'nde staj yaparken NASA'nın on yılı aşkın sürede topladığı NEOWISE verilerine yöneldi. Teleskop, görev süresince Dünya'ya yakın asteroitleri ve kuyruklu yıldızları izledi. Ancak bu süreçte milyarlarca satırlık dev bir arşiv oluştu.

NASA bile fark etmemişti! Bir lise öğrencisinden 1,5 milyonluk uzay cismi keşfi 3

Bu veriler ham halde tek ve devasa bir tabloda saklanıyordu. Paz'ın hocası astronom Davy Kirkpatrick'e göre her bir gözlem kaydı eklendikçe tablo 200 milyar satıra yaklaştı. Bu büyüklükteki bir veri setini manuel olarak incelemek mümkün değildi.

NASA bile fark etmemişti! Bir lise öğrencisinden 1,5 milyonluk uzay cismi keşfi 4

Altı Haftada Geliştirilen Algoritma

Paz, veri yığınında tek tek arama yapmak yerine süreci otomatikleştiren bir makine öğrenmesi algoritması geliştirdi. Yazılımı yalnızca altı haftada tamamladı.

NASA bile fark etmemişti! Bir lise öğrencisinden 1,5 milyonluk uzay cismi keşfi 5

Önce gökyüzünün küçük bir bölümünü örnek olarak kullandı. Algoritmayı değişken yıldızları tanıyacak şekilde eğitti. Sistem istenen doğruluğa ulaştığında tüm arşive uygulandı. Sonuç çarpıcıydı. Program, parlayıp sönen, aniden sönükleşen ya da düzenli ışık değişimi gösteren cisimleri tek tek ayıkladı. Böylece daha önce fark edilmemiş 1,5 milyon potansiyel nesne tespit edildi.

NASA bile fark etmemişti! Bir lise öğrencisinden 1,5 milyonluk uzay cismi keşfi 6

Çift Yıldızlardan Kuasarlara

Belirlenen adaylar arasında çift yıldız sistemleri, değişken yıldızlar ve uzak kuasarlar bulunuyor. Keşif, insan gözünün yakalayamayacağı kadar zayıf ışık değişimlerinin yapay zeka ile ayırt edilebileceğini gösterdi. Çalışma, hakemli bilimsel dergi The Astronomical Journal'da yayımlandı. Paz, bu başarısıyla Regeneron Bilim Yetenek Yarışması'nda 250 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin