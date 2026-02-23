Sevenlerini korkutmuştu! Yıldız Tilbe’den hastalık sürecine dair açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yıldız Tilbe, koluna takılan cihazla gün boyu tansiyon takibine alınmıştı. Sevenlerini korkutan süreç sonrası ünlü sanatçı, tetkik sonuçlarını açıkladı.

Sahnedeki güçlü performansı ve samimi tavırlarıyla bilinen Yıldız Tilbe, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi. Rahatsızlanan sanatçı hastaneye kaldırıldı. Koluna takılan tansiyon ölçüm cihazıyla görüntülenmesi ve yorgun hali hayranlarını üzdü. Sosyal medyada kısa sürede binlerce geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

🩺 "TANSİYONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Tilbe, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada tansiyonunun yükseldiğini söyledi. "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecek, sonra bakacaklar. Kalbime baktılar" sözleri dikkat çekti.

Sanatçı, yapılan kontrollerin ardından sonuçlara göre bir tedavi planı belirleneceğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

📢 SONUÇLARI KENDİSİ DUYURDU Beklenen açıklama bugün geldi. Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

"Tansiyon hastası değilmişim. Bazı vitamin vs eksikmiş. İlaç alacağım, iyiyim şükür. Çok sağ olun" sözleriyle hem süreci anlattı hem de sevenlerine teşekkür etti.