Pasifik GYO halka arz ne zaman yapılacak? Pasifik GYO halka arz eşit mi oransal mı?
Pasifik GYO halka arz süreci başlıyor. Geçtiğimiz hafta SPK yaptığı açıklamada Pasifik GYO’nun halka arzına onay vermişti. Şirketin sermayesi 67,5 milyon lira artırılarak, hisse senedi başına 16,38 liradan satış olacak. Peki; Pasifik GYO halka arz ne zaman? Pasifik GYO halka arz eşit mi oransal mı? Ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arzın büyüklüğünün 1,3 milyar liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, Pasifik GYO halka arz ne zaman yapılacak?
Pasifik GYO halka arz ne zaman yapılacak? Pasifik GYO halka arz eşit mi oransal mı? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre; Pasifik GYO halka arzına onay verilmişti. Sermaye artırımı ve ek talep gelmesi halinde ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek Pasifik GYO'nun halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Pasifik GYO halka arz ne zaman yapılacak?
PASİFİK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay, Mehmet Erdoğan'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay ve Abdulkerim Fırat'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 13.500.000 TL nominal değerli 13.500.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.
Halka arzda satış fiyatı 16,38 TL olarak belirlendi.
Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapılacak.
PASİFİK GYO HAKKINDA
Pasifik GYO, bağlı bulunduğu Pasifik Grubu'nun Next Level Ankara; Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde ilklere imza atan vizyonu, zengin deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile Türkiye'nin önde gelen GYO şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.
Bünyesinde, Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Merkez Ankara ve İstanbul'un kalbinde hayata geçirilecek Levent projelerini barındıran Pasifik GYO, sağlıklı ve güvenilir büyümesini sürdürerek gayrimenkul portföyünü genişletmeyi, değer üretmeyi, böylece hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine ve ülkemize yeni yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.
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- Pasifik GYO halka arz ne zaman yapılacak? Pasifik GYO halka arz eşit mi oransal mı?
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