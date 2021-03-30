30 Mart 2021, Salı
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Çorum'da yüz yüze eğitime koronavirüs engeli! Ara verildi

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 'da yüz yüze eğitime ara verildi. Çorum Valisi tarafından yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildi." ifadelerine yer verdi.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Çorum'da yüz yüze eğitime koronavirüs engeli! Ara verildi

Valisi , gazetecilere, Başkan 'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.

Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık." dedi.

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