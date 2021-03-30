Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüste korkunç! Koronavirüse yakalanan kişilerde yeni belirti | Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüste korkunç! Koronavirüse yakalanan kişilerde yeni belirti | Koronavirüs belirtileri neler? Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili korkutan açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, hastalığa yakalanan bazı kişilerde görülen yeni belirtileri açıkladı. Giriş Tarihi: 30.03.2021 12:22
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, koronavirüsün bir semptomunun daha ortaya çıktığını belirterek, Covid-19'a yakalanan bazı kişilerde epilepsi nöbetlerinin görüldüğünü söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Ömer Karadaş, koronavirüsün ilk etapta enfeksiyon özellikleri ile ön plandayken zaman geçtikçe nörolojik bulguların önemli oranda görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Karadaş, bunlar kendi aralarında sınıflandırıldığında koronavirüsün gidişinin kötü olmasıyla da nörolojik bulguların belirgin şekilde ortaya çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Karadaş, "Bu nörolojik bulgular, baş ağrısından bilinç bozukluğuna kadar geniş yelpaze ile karşımıza çıkıyor.
Bu bilinç bozukluklarının içinde bir de epilepsi yani sara nöbetleri var. Koronavirüs ile ilişkili olarak bunlar iki gruba ayrılır. Normalde bir epilepsi hastası koronavirüse yakalanmıştır, bu durumda ne olabilir veya hiç epilepsi hastası değildir; ama koronavirüse yakalanmıştır bilinç bozukluğu olmuştur.
Burada hepimizin kafasındaki soru işareti, 'bu bilinç bozukluğu, bilinçteki bulanıklık, zihinsel fonksiyonlardaki bozukluklar acaba bir sara nöbeti mi' diye bizi düşündürüyor" dedi.