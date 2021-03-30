Türkiye’de kırmızı alarm, yeni kısıtlamalar geldi! Peki koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Mutasyon virüsü nasıl etkiledi?
Türkiye’de koronavirüs risk haritası değişti. 58 il kırmızıya boyandı ve yeni kararlar alındı. Cumartesi günü yasakları tekrar başladı. Peki bundan sonra süreç nasıl olacak? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Mutasyon koronavirüsü nasıl etkiledi? Akıllarda oluşan tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı verdi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'nın açıklamaları:
"Vaka sayısında 3. pik aşamasındayız. Büyükşehirlerde vaka sayısı günbegün arttı. Bu noktada çok akıllıca önlemler alındı tam kapanmalara gidilmedi. Esnafa destek paketleri açıklandı bu da çok önemliydi. Bu tedbirler alınmak zorunda kalındı.
Türkiye kırmızı renklere boyandı gibi ama sahadan aldığımız bilgiler ve hastalardan edindiğimiz bilgiler aşının çok etkini olduğu yönünde. Aşılama konusunda daha da hızlanmamız gerekiyor.
Oksijen ihtiyacı olan ya da yoğun bakım tedavisi ihtiyacı olan çok fazla hastamız yok.
Vakalar yükseldi ama biz sağlık çalışanlarının iş yükünü çok artırmadı. Vatandaşlarımızı sırası geldiğinde bulduğu aşıyı hemen yaptırmalı.
Mutant virüsler aslında planlarımızı bozmadı. Mutasyonları hastanelerde takip ediyoruz. Klinikleri çok fazla fark etmiyor. Aşı programı çok güzel uygulandı ve aşı çok etkili oldu. Aşıyı yaptırsak da maske mutlaka takılmalı.
3. dalga virüslerin sonu olur. Bende öyle düşünüyorum. Virüs artık biraz grip virüsüne doğru bir kayışı var şu anda. Teknik olarak bunu söyleyebiliriz. Bu dalganın artık son dalga olmasını ümit ediyoruz.
Özellikle Ramazan ayından itibaren bu kısıtlamalarla birlikte haziran ve temmuz ayında çok rahat günleri ulaşacağımızı düşünüyorum. Halkımızın 2-3 ay daha dişini sıkmasını ve kurallara uyup aşılarını yaptırmalarını istiyoruz."