Kanser tedavisinde yeni dönem! Tıp dünyası bu gelişmeye odaklandı! Tamamen yok edecek

"Bu teknoloji fiziksel olarak kanserli hücrelerin DNA'sını nano-makaslarla kesiyor. Böylelikle kanser hücrelerinin hayatta kalma ihtimali ortadan kaldıyor" diyen Dan Peer, kemoterapinin tüm vücuda uygulandığını ancak yeni DNA kesme teknolojisinin sadece kanserli hücreleri hedef aldığı için yan etkiye neden olmadığını söyledi.

İKİ YIL İÇİNDE İNSANLARDA UYGULANABİLİR HALE GELECEK

NTV'nin haberine göre; Bununla birlikte Peer, ekibiyle birlikte söz konusu tedaviyi bütün kanser formlarına karşı geliştirmeyi hedefledikleri iki yıl içinde insanlar üzerinde kullanmak için çalıştıklarını aktardı.