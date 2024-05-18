500 milyon dolarlık Türk fonu kuruluyor! Bakan Şimşek duyurdu: Hem kamu hem de özel sektör yatırımları...

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun açılış toplantısı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu'nun Başkanı Kazakistanlı diplomat Bağdad Amreyev toplantının açılış konuşmasını yaptı. Amrayev, "Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu'nun açılış toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi büyük bir memnuniyet ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve tüm çalışma ekibine bu etkinliğin hazırlanmasında gösterdikleri özenli çalışma ve iş birliği için şükranlarımı sunmak isterim. Bugünün, Türk Dünyası'nda hayırlı çalışmaların yapılması için bir vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.