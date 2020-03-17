Son dakika: Donald Trump'tan olay corona virüs tweeti!
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal ifade geldi. Trump'ın Twitter'dan koronavirüsü 'Çin virüsü' olarak tanımlamasına tepki yağdı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya adresi Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu.
SOSYAL MEDYADAN TRUMP'A TEPKİ YAĞDI
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkeler peş peşe tedbirler uygularken ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Trump, "ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı. Trump'a çin virüsü tabirinden dolayı tepki geldi.
ABD'DE 69 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'de yeni tip korona virüs kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 69'a yükseldiği bildirildi.
Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar corona virüsünden ölenlerin sayısı 69'a yükseldiği bildirildi.
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