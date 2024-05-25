İbrahim Reisi…

İran Cumhurbaşkanı

Ama daha ötesi var.

Cumhurbaşkanlığından da öte.

Dini lider olmaya en yakın isim..

Ne zaman?

85 yaşında ve hasta olan Ali Hamaney'den sonra…

Yanı yakın…dı…

Ama olmadı.

Bir helikopter kazası sonrası vefat etti.

Şimdi dünya İran'da yeni lider(ler) kim olacak konuşa dursun..

Kaza! Kelimesine biraz yakından bakalım.

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Siyasi çalkantıların hakim olduğu hemen her ülkede benzer olaylar yaşanabiliyor maalesef..

Bir de kişisel özellikleriniz sizi parlatıyor, bildikleriniz-çalışmalarınız kimileri(terör örgütleri, vesayetler, Batı, ABD…) için panik yaratıyor ve tekerleğe çomak sokmaya aday bir isim ise sonuç kaçınılmaz.

Kaza, suikast, sabotaj…

Manşetler değişmez.

Bakalım örneklere…

Hatta yakın tarihe dönerek Kendimizden başlayalım.

Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis

Prof. Dr. Engin Arık ile 5 bilim insanının da arasında olduğu heyet…

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu…

Her biri arkasında ciddi soru işaretleri bırakan hala tam olarak aydınlatılamamış kazalara kurban gitti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes de uçak kazasından! yaralı kurtulmayı başardı. Ama 1 yıl sonra darağacında idam edildi.

Daha sayısız örneği var.

Bunlar sadece havada olanlar.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şüpheli ölümünden Susurluk kazasına..

Gaffar Okkan'dan, Necip Hablemitoğlu'na…

Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu suikastından, Hrant Dink ve Rahip Andrea Santoro cinayetlerine varıncaya kadar şüpheli çok fazla ölüm var!

Ve cevaplanması gereken soru da…

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Dönelim tekrar uçak kazalarına.

Reisi ile birlikte en çok konuşulan konu oldu.

Dünyada uçak-helikopter kazasında hayatını kaybeden liderler…

1939- İsveç Başbakanı Arvid Lidman

1940- Paraguay Devlet Başkanı Jose Felix Estigarribia

1943- Polonya Başbakanı Wladyslaw Sikorski

1957- Filipinler Cumhurbaşkanı Ramon Magsaysay

1958- Brezilya Devlet Başkanı Vekili Nereu Ramos

1959- Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Barthelemey Boganda

1961- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjold

1966- Irak Cumhurbaşkanı General Abdüsselam Arif

1969- Bolivya Devlet Başkanı General Rene Barrientos

1977- Yugoslavya Başbakanı Dzemal Bjedic

1979- Moritanya Başbakanı Yarbay Ahmet Busseyf

1980- Portekiz Başbakanı Francisco Sá Carneiro

1981- Ekvador Cumhurbaşkanı Jaime Roldos Aguilera

1981- Panama Devlet Başkanı Omar Torrijos Herrera

1986- Mozambik Cumhurbaşkanı Samora Machel

1987- Eski Lübnan Başbakanı Reşid Karami

1988- Pakistan Devlet Başkanı General Muhammed Ziyaülhak

1994- Burundi Cumhurbaşkanı Cyprian Ntaryamira & Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyrimana

2004- Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski

2010- Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski

2024- Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera

Ve

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi….

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Tarihler, coğrafyalar, kaza şekilleri ve isimler farklı….

Ama kaderleri aynı bu isimlerin.

Havacılık kazası!

Bazen olumsuz hava koşulları, bazen pilotaj hatası, bazen teknik aksaklıklar bazen de saldırı….

Hepsinin sonunda ise sayısız soru işareti…

Ama günün sonun da en az konuşulan şey onların isimleri.

Tıpkı İbrahim Reisi gibi.

Onu da sadece 3 gün konuştular.

Şimdi gündem farklı.

Gözler İran'da bundan sonra yaşanacaklarda!