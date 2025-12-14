Viral Galeri Viral Liste Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?

Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde yağışlar etkisini gösterirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisin ulaşımı olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Yeni haftada hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmezken, yağışlı sistemin hafta ortasından itibaren yurdu terk etmesi tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:21
Yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney kesimleri, Yozgat'ın doğusu, Antalya ve Sivas'ın batı ilçelerinde yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI: GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Uzmanlar, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, sisin bazı bölgelerde don olayına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Donmuş sisin yol yüzeyini kayganlaştırabileceği belirtiliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Yeni haftada ani bir sıcaklık düşüşü ya da yükselişi öngörülmezken, gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farkın bazı bölgelerde artabileceği ifade ediliyor.

RÜZGAR DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLENECEK

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatı yönlerden 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerinde ve yüksek bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

YENİ HAFTANIN GÜN GÜN HAVA DURUMU

Haftanın ilk günü yurdun güney kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, diğer bölgelerde çok bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun iç kesimleri yağış alacak. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

