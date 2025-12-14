Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?

Yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney kesimleri, Yozgat'ın doğusu, Antalya ve Sivas'ın batı ilçelerinde yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.