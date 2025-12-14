Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde yağışlar etkisini gösterirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisin ulaşımı olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Yeni haftada hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmezken, yağışlı sistemin hafta ortasından itibaren yurdu terk etmesi tahmin ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:21