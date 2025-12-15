İnternet sitelerinde çerezler ne işe yarıyor? Kabul etmeli miyiz?

İşlevlerine göre bakıldığında ise çerezler "zorunlu" ve "isteğe bağlı" olarak sınıflandırılır. Zorunlu çerezler, sitenin düzgün çalışması için gereklidir ve genellikle kapatılamaz. Bunun dışındaki işlevsel, analitik ve reklam çerezleri ise kullanıcı tercihine bağlıdır. Özellikle reklam çerezleri, üçüncü taraflarla veri paylaşımına yol açabildiği için gizlilik açısından daha fazla tartışma konusu olur.