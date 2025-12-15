Viral Galeri Viral Tıkla İnternet sitelerinde çerezler ne işe yarıyor? Kabul etmeli miyiz?

İnternette bir siteye girerken çerez uyarısıyla karşılaşmak artık neredeyse kaçınılmaz hale geldi. Ekranın bir köşesinde beliren bu bildirimlerde çoğunlukla 'tümünü kabul et' ve 'tümünü reddet' seçenekleri yer alırken, bazı siteler kullanıcılara ayrıntılı ayar yapma imkânı da sunuyor. Peki, internet sitelerinde çerezler ne işe yarıyor, çerezleri kabul etmeli miyiz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2025 01:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 01:53
Pek çok kişi, siteye hızlıca ulaşabilmek için içeriği okumadan "tümünü kabul et" seçeneğine tıklamayı tercih ediyor. Oysa çerezler, basit bir onay penceresinden çok daha fazlasını ifade ediyor.

ÇEREZ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çerezler, internet sitelerinin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük veri dosyalarıdır. Temel amaçları, sitenin sizi tanımasını sağlayarak daha işlevsel ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktır.

Bu sayede giriş bilgileri hatırlanır, dil ve bölge tercihleri kaydedilir, e-ticaret sitelerinde sepetteki ürünler korunur. Aynı zamanda ziyaret edilen sayfalara göre benzer ürün önerileri sunulabilir. Reklam şirketleri de çerezler aracılığıyla çevrimiçi davranışları analiz ederek ilgi alanlarına uygun reklamlar gösterir.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerezler saklanma sürelerine göre ikiye ayrılır. Oturum çerezleri, site ziyareti boyunca aktif kalır ve tarayıcı kapatıldığında silinir. Kalıcı çerezler ise cihazda daha uzun süre saklanır; kullanıcı adı veya tercihlerin hatırlanması bu çerezler sayesinde mümkün olur.

İşlevlerine göre bakıldığında ise çerezler "zorunlu" ve "isteğe bağlı" olarak sınıflandırılır. Zorunlu çerezler, sitenin düzgün çalışması için gereklidir ve genellikle kapatılamaz. Bunun dışındaki işlevsel, analitik ve reklam çerezleri ise kullanıcı tercihine bağlıdır. Özellikle reklam çerezleri, üçüncü taraflarla veri paylaşımına yol açabildiği için gizlilik açısından daha fazla tartışma konusu olur.

