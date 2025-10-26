Ah Şu İçimizdeki Batı Hayranlığı..

Giyimi, kuşamı, kültürü, edebiyatı, sanatı…

Peki ya insanlığı?

Nereye kadar görmezden geleceğiz dünyanın en barbar medeniyetleri olduklarını.

Özgür basınlarını, insan haklarını, hukuk anlayışlarının ne olduğunu gördük şu son 2 yılda!

Kağıttan ibaretmiş her şey.

Söz konusu onlar ise geçerliymiş tüm anlaşmalar.

Duymuşsunuzdur muhakkak: İsrail için "küçük Avrupa", " Doğu'nun Avrupası" şeklindeki güzellemeleri.

Haklılarmış!

Çünkü Gazze'de yaşananlar bize gösterdi ki İsrail benzese benzese onlara benzer.

İçlerindeki bu soykırım merakının, toprak hırsızlığının, sömürü altyapısının, vicdansızlığın tek bir genetik aktarımı vardır,

O da Batı!

Saptırılmış inançlarıyla üzerine de misliyle koydular, buna şüphe yok!

Ve batının elinden aldılar barbarlık hükümranlığını.

….

Dünya siyasi tarihinde hep doğu oldu; vahşi, barbar gösterilen.

Persler, Araplar, Türkler..

Hatta doğuda kaldıkları için Bizans bile.

Onlardan okuduk, öğrendik biz de.

Çünkü kalem onların elindeydi.

Elbet biz de yazdık ama "aranan şey hakikat" değildi ki?

Başka şeyler peşindeydik.

Başka hazlar,başka meraklar…

Onlar da bunu kalemleriyle çok güzel işlediler belleklere!

Dünyanın hiçbir bölgesinde kendi geçmişini gericilikle yargılayan, kendi geçmişine küfreden, kendi geçmişine hakaretler eden başka bir topluluk var mı? başka bir devlet var mı?

Ama bizde bu moda! Eskimeyen bir moda!

Kendini sırf kabullendirebilmek için birilerine, erişebilmek için bazı masalara sohbetlere, uygulanan yöntem en basit haliyle bu!

İşte sırf bu nedenle vaktiyle içimizdekileri de satın alarak, devşirerek güçlü konuma geldiler ve hukukun o meşhur terazisini de, tokmağını da ellerine geçirdiler.

Hangi İngiliz ya da Fransız lider yaptığı soykırımlardan dolayı farklı ülkelerin ya da NATO'nun müdahalesine maruz kaldı?

BMGK hangi ülke için toplanma kararı alıp da müdahale çağrısı yaptı?

Hiç!

Asya ve Afrika tarihi onların soykırımlarıyla dolu oysa.

Bundan ötürü yargılandılar mı? Hayır

Hesap verdiler mi? Hayır.

Pekiiii…

İsrail için neden harekete geçmelerini bekliyoruz!

Beyhude!(İstisnalar var tabi)

….

Dünya Bankası ve IMF verileri ışığında bugün dünyanın en yoksul on ülkesine bakalım.

Güney Sudan, Yemen, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Malavi, Madagaskar, Sudan, Mozambik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijer.

Bu ülkelerin ortak özelliği, geçmişte tamamının Avrupa devletleri tarafından sömürülmüş olması.

Yani bugünün yoksulluk haritası, aslında dünün sömürge haritasıyla birebir örtüşüyor.

Geldiler, öldürdüler, sömürdüler…

Sonrasında giderken süslü masallar yazdılar.

Afrika'ya ve Asya'ya yüzyıllarca sözde "medeniyet götürdüklerini" anlattılar.

Yer altını sömürüp, yerin üstünü birbirine düşürdüler.

Altını, elması, kauçuğu, petrolü kendi limanlarına taşırken; geride kan, açlık ve iç savaş bıraktılar.

İşte bu yüzden Yoksulluk bir Sistemin kalanıdır.

Yani;

İngiltere zengin ve güçlü ise Asya sayesinde.

Fransa Almanya Belçika Hollanda Portekiz zengin ve güçlü ise Afrika sayesinde.

İşte "insan hakları, demokrasi ve çağdaşlık" gibi kavramların perde arkası.

İşlerine gelince yüksek sesle bu değerleri savunan ülkeler, söz konusu kendileri olunca kör sağır oluyor.

Bugün o sömürülen ülkeler bağımsız bir devlet..

Ama ne zaman haklarını aramaya çalışsalar ülkede ya bir darbe oluyor ya da bir iç savaş.

Yani sömüren güç hâlâ orada.

…..

Bugün Filistin'de de aynısını yaşıyoruz.

Ve ilginçtir orası da bir zamanlar İngiliz mandasıydı.

Sömürge döneminde milyonların kanı üzerinden imparatorluklar kuran Batı, bugün de aynı adaletsizliği başka coğrafyalarda sürdürüyor.

Bir zamanlar Afrika'nın suskunluğuna seyirci kalan dünya, bugün Gazze'nin çığlığına da sağır.

Hiçbirinden yaptıkları katliamların hesapları sorulmadığı, sorulamadığı için İsrail'den de hesap sorulmasına müsaade etmeyecekler veyahut İsrail buna müsaade etmeyecek.

Milyonların sömürülmesi, köleleştirilmesi, katledilmesi bugün batının tarihinde nasıl "tarihi vaka" olarak geçiyor ise İsrail'in yaptıklarını da öyle kapatmak isteyecekler.

Geçmişte olduğu gibi düzenlerini bozmak isteyene ise fırsat vermeyecekler.

Ya bir kaos

Ya bir terör

Ya bir darbe

Ya da bir iç savaş

Ya da müdahale.

O yüzden uyanık olmamız lazım.

Teslim olmamamız lazım.

Akıl ile bilgi ile tarih ile birlik ile hareket etmemiz lazım.

Onlara benzememiz için çok denediler ama olamadık!

Çünkü onlar için hiçbir zaman onlardan olmadık.

Çok şükür ki olmadık!

