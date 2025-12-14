BOZOK ve KAYI-30’dan güç gösterisi: Türkiye SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdiğini ifade etti.