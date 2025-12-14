Viral Galeri Viral Tıkla BOZOK ve KAYI-30’dan güç gösterisi: Türkiye SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri

BOZOK VE KAYI-30'DAN GÜÇ GÖSTERİSİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI30 silahlı insansız hava aracı (SİHA) mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu.

TÜRKİYE SİHA VE MÜHİMMAT ÇEŞİTLİLİĞİNDE DÜNYA LİDERİ

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri. Milli mühimmat ve milli platform. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

