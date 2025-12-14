Viral
BOZOK ve KAYI-30’dan güç gösterisi: Türkiye SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri
Türkiye, yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği mühimmat ve silah envanteriyle savunma sanayiindeki gücünü her geçen gün artırıyor. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen milli mühimmatlar, milli platform Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefleri tam isabetle vurdu.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:37