Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi

Steam, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oyun desteği ve kullanıcılar arası iletişim gibi özellikler de sunuyor. Satın alınan içerikler, internet üzerinden doğrudan bilgisayara indirilebiliyor. Valve tarafından açıklanan verilere göre platform, Mayıs 2016 itibarıyla 125 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.