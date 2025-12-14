Viral Galeri Viral Liste Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi

Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi

Steam, kış dönemi indirimleri kapsamında oyun fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. Aralık ve ocak aylarını kapsayan kampanya sürecinde çok sayıda oyunun indirimli olarak sunulması beklenirken, oyuncular kış indirimlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Daha önce paylaşılan 2025 Steam indirimleri ve festivaller takvimi sonrasında, 'Steam kış indirimleri başladı mı, ne zaman başlıyor?' soruları gündemdeki yerini koruyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:55
Steam'de kış indirimlerinin başlayacağı tarih, oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl kış döneminde uygulanan indirim kampanyası birçok oyunu daha uygun fiyatlarla satın alma imkânı sunuyor. İndirim süresi sona erdiğinde oyun fiyatlarının yeniden eski seviyelerine dönmesi beklenirken, kullanıcılar bu dönemi kaçırmak istemiyor.

İNDİRİMLER BELİRLİ BİR SÜREYLE SINIRLI OLACAK

Steam'in kış indirimleri, paylaşılan takvime göre 18 Aralık Perşembe günü başlayacak. Kampanya, 5 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

Yaklaşık üç hafta sürecek bu indirim döneminde çok sayıda oyunun indirimli olarak satışa sunulması öngörülüyor. Kullanıcılar, bu süreçte kütüphanelerini genişletme fırsatı bulacak.

STEAM NEDİR?

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve işletilen bir dijital dağıtım platformu olarak hizmet veriyor. Platform üzerinden oyunların yanı sıra eklenti paketleri, yazılımlar ve oyunlarla ilgili çeşitli içerikler satın alınabiliyor.

Steam, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oyun desteği ve kullanıcılar arası iletişim gibi özellikler de sunuyor. Satın alınan içerikler, internet üzerinden doğrudan bilgisayara indirilebiliyor. Valve tarafından açıklanan verilere göre platform, Mayıs 2016 itibarıyla 125 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.

