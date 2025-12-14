İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
İspanya'da yaşanan ağır vasıta şoförü açığının kapatılması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından yurt dışında çalışmak isteyen sürücüler sürece yoğun ilgi gösterirken, başvuru şartları, maaş düzeyi ile başvuruların ne zaman ve hangi yöntemle yapılacağına ilişkin sorular da gündemin ilk sıralarına yerleşti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:50