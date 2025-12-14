Viral Galeri Viral Liste İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?

İspanya'da yaşanan ağır vasıta şoförü açığının kapatılması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından yurt dışında çalışmak isteyen sürücüler sürece yoğun ilgi gösterirken, başvuru şartları, maaş düzeyi ile başvuruların ne zaman ve hangi yöntemle yapılacağına ilişkin sorular da gündemin ilk sıralarına yerleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:50
İspanya'da lojistik ve taşımacılık sektöründe yaşanan ağır vasıta şoförü açığının giderilmesi amacıyla Türkiye ile İspanya arasında önemli bir istihdam adımı atıldı.

Anadolu Ajansı muhabirinin İŞKUR'dan edindiği bilgilere göre süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya yaptığı ziyaret sırasında İspanya Çalışma Bakanlığının talebiyle gündeme geldi. Yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılması yönünde mutabakata varıldı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında, İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir işbirliği protokolü hazırlandı. Söz konusu protokol, önceki günlerde İŞKUR'da düzenlenen törenle İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero tarafından imzalandı.

HEDEF HEM TÜRKİYE HEM İSPANYA İÇİN KAZANIM

Protokolle birlikte Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin yurt dışında istihdam olanaklarının artırılması, aynı zamanda İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının kapatılması amaçlanıyor. İŞKUR'un iş arayan havuzunda yer alan ve gerekli yeterlilikleri taşıyan adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda çalışma imkanı bulabilecek.

200 BİN KİŞİYE KADAR FIRSAT

Yetkililer, gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışma fırsatı sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Projenin, iki ülke arasındaki iş gücü hareketliliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, iş ilanlarının ilerleyen günlerde yayımlanacağını ve başvuruların yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alınacağını bildirdi.

