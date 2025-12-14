İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?

Anadolu Ajansı muhabirinin İŞKUR'dan edindiği bilgilere göre süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya yaptığı ziyaret sırasında İspanya Çalışma Bakanlığının talebiyle gündeme geldi. Yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılması yönünde mutabakata varıldı.