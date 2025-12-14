14 Aralık 2025, Pazar
Küreselcilik defteri kapanıyor mu? Trump’ın ABD’sinde yeni dönem
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, tüm dünyayı derinden etkileyen yeni bir dönemin kapısını araladı. Günden güne askeri ve siyasi baskıyı artıran bir ABD yönetimi, küreselcilikten uzaklaşma ve Trump'ın agresif dış politikaları özellikle Batı Yarımküre'de taşları yerinden oynattı. Peki, 'Trump'ın Amerikası hangi yöne gidiyor? ABD Başkanı neyi amaçlıyor?' işte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.12.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:52