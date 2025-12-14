Küreselcilik defteri kapanıyor mu? Trump’ın ABD’sinde yeni dönem

ABD KÜRESELLEŞMEYİ TERK EDİYOR

ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, küreselciliğin terk edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tüm ulusların kendi çıkarlarını ön planda tutması ve egemenliklerini koruması doğal ve adildir. Uluslar kendi çıkarlarını öncelikli tuttuğunda dünya en iyi şekilde işler. Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarını ön plana tutacak ve diğer uluslarla ilişkilerinde onların da kendi çıkarlarını öncelikli tutmalarını teşvik edecektir. Ulusların egemenlik haklarını savunuyor, egemenliği zayıflatan müdahaleci ulus ötesi kuruluşların saldırılarına karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.