Milyoner'de 500 bin TL'lik sorunun kilidini açtı! Aldığı riskle geceye damga vurdu
atv'nin yıllardır sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç soruları ile seyircisini ekrana kilitledi. Yarışmaya Ağrı'dan katılan Mehmet Sakin isimli yarışmacı 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Genç yarışmacı karşısına çıkan gezegen sorusunda oldukça zor anlar yaşarken aldığı riskle geceye damga vurdu. İşte Milyoner'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 14.12.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:29