Milyoner’de 500 bin TL’lik sorunun kilidini açtı! Aldığı riskle geceye damga vurdu

atv'nin yıllardır sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç soruları ile seyircisini ekrana kilitledi. Yarışmaya Ağrı'dan katılan Mehmet Sakin isimli yarışmacı 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. Genç yarışmacı karşısına çıkan gezegen sorusunda oldukça zor anlar yaşarken aldığı riskle geceye damga vurdu. İşte Milyoner'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 14.12.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:29
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla her perşembe ve pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden renkli yarışmacıları ve ilginç soruları ile seyircisine unutulmaz dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümünde genç yarışmacı Mehmet Sakin başarılı performansı ve iddiasıyla geceye damga vurdu.

Milyoner'e Ağrı'dan katılan Mehmet Sakin, Pratisyen hekim olarak görev yaptığı ve yarışmada büyük ödülü kazanmak için oldukça hırslı ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yarışmacı karşısına çıkan tüm soruları yanıtlarken 500 bin TL değerindeki 11'inci sorunun kilidini açmayı başardı.

İŞTE O SORU

"Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?"

a- Merkür
b- Venüs
c- Dünya
d- Mars

"KEŞKE JOKER HAKKIM OLSAYDI"

Mehmet Sakin, büyük ödüle adım adım ilerlerken yarışmada daha önceki sorularda joker hakkını kullanmasıyla 500 bin TL değerinde oldukça zorlandığını ifade ederken "Keşke joker hakkım olsaydı. Ama o jokerleri kullanmasam bu soruyu göremezdim. Yine de pişman değilim" dedi.

MİLYONER'DE 500 BİN TL'LİK SORUDA NEFESLER TUTULDU!
BÜYÜK ÖDÜLE ADIM ADIM

Genç yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruda joker hakkının olmaması nedeniyle şıklar arasında uzun bir süre düşündü. Sakin, yarışmadan çekilmek yerine risk alarak soruyu "D şıkkı Mars" yanıtını vermeyi tercih etti.

