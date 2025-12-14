Milyoner’de 500 bin TL’lik sorunun kilidini açtı! Aldığı riskle geceye damga vurdu

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla her perşembe ve pazar akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden renkli yarışmacıları ve ilginç soruları ile seyircisine unutulmaz dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümünde genç yarışmacı Mehmet Sakin başarılı performansı ve iddiasıyla geceye damga vurdu.