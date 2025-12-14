Viral Galeri Viral Liste Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

Soğuk hava dalgalarının etkisini artırması ve bazı bölgelerde kar yağışının görülmesiyle birlikte Zemheri takvimi 2025-2026 dönemi için araştırılmaya başlandı. Halk arasında 'karakış' olarak da bilinen Zemheri, mevsim geçişlerinin hissedildiği, sıcaklıkların sık sık değiştiği bir dönem olarak öne çıkıyor. Peki Zemheri ne zaman başlıyor, ayın kaçında giriyor, kaç gün sürüyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 13:58
Zemheri tarihleri ve süresi, soğuk havaların yurt genelinde etkisini artırmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Ani sıcaklık değişimleriyle bilinen bu dönem, halk arasında hastalıkların en sık görüldüğü zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Gün içinde 17-18 dereceyi bulan hava sıcaklıklarının kısa sürede 4-5 dereceye kadar düşmesi, Zemheri'nin en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025-2026 TARİHLERİ

Zemheri başlangıç ve bitiş tarihleri, halk takvimine göre her yıl aynı dönemi kapsıyor. Buna göre Zemheri, 2025-2026 döneminde 22 Aralık'ta başlayacak ve 30 Ocak'ta sona erecek. Bu süreç, kışın en sert yüzünü göstermeye başladığı zaman dilimi olarak biliniyor.

ZEMHERİ'NİN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ NE?

Zemheri döneminin en ayırt edici özelliği, mevsim geçişinin sert şekilde hissedilmesi. Bir yönüyle sonbaharı andıran ılık günler yaşanırken, kısa süre içinde kış şartları kendini gösterebiliyor. Bu nedenle sıcaklık dalgalanmaları oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.

ZEMHERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Zemheri, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki toplam 40 günlük bir dönemi kapsıyor. Bu süre boyunca hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanabiliyor. Özellikle birkaç gün içinde yaşanan sert soğumalar, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

ZEMHERİ AYINDA HASTALIKLAR NEDEN ARTIYOR?

Sıcaklıkların kısa sürede 10 derecenin üzerinde düşmesi, vücudun bu değişime uyum sağlamasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Zemheri ayı, grip, soğuk algınlığı ve benzeri hastalıkların en sık görüldüğü dönemlerden biri olarak biliniyor.

