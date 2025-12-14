Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025-2026 TARİHLERİ

Zemheri başlangıç ve bitiş tarihleri, halk takvimine göre her yıl aynı dönemi kapsıyor. Buna göre Zemheri, 2025-2026 döneminde 22 Aralık'ta başlayacak ve 30 Ocak'ta sona erecek. Bu süreç, kışın en sert yüzünü göstermeye başladığı zaman dilimi olarak biliniyor.