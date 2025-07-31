Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun bir sözü vardır hatırlarsınız.

"Filistin bir sınav kağıdı, her mümin kulun önünde"!

Gazze ise "İnsanlığın insanlık sınavını verdiği coğrafya".

***

7 Ekim 2023.

Neredeyse 22 ay oldu.

Gazze'de neredeyse 100.000 insan artık aramızda yok.

Şehrin %80'i artık yok.

Ama…

İsrail'in el elde ettiği bir başarı da yok.

Gazze'yi işgal edebildi mi? Hayır!

Hamas güçlerini yok edebildi mi? Hayır!

Direnişi kırabildi mi? Hayır!

Ama bir şeyleri öğretmeyi başardı bize.

Uluslararası sistem denilen aygıtların her birinin artık işlevsiz olduğunu,

Haklının hukukundan ziyade güçlünün hukukunun geçerli olduğunu,

İnsan haklarının, uluslararası hukukun sadece batı için geçerli olduğunu,

Eğer müslümansan ve haklıysan yalnız olduğunu,

İnanç özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün, yaşam hakkının dillere destan olduğu batının sadece ABD' nin gücünden ibaret olduğunu bize öğretti!.

***

Bir de kimin kim olduğunu öğretti bize, kimin kiminle olduğunu!

Suriye'yi gördünüz!

Seversiniz sevmezsiniz.

Ama ülkelerini parçalamaya yönelik bir girişim oldu.

Evet belki 13 yıllık iç savaş döneminde uyanamamıştı bu ruh ama konu parçalanma olunca tüm Araplar bir oldu.

(Vaktiyle Fransız mandasıyken de yapmışlardı bunu.)

Peki diğer Gazze'nin yanıbaşındaki Arap ülkelerine ne oldu?

Hiç mi etkilenmezler bu ruhtan.

Ya da hiç mi nasiplenmezler vaktiyle İsrail terör devletine meydan okuyan, savaş açan başkanlarından krallarından.

Gazze Mısır toprağı değil miydi?

Batı Şeria Ürdün'e bağlı değil miydi?

Şimdi dünyanın bir ucunda mı bu ülkeler?

Değil!

Aksine Mısır Gazze'nin, Ürdün'de Kudüs'ün yanıbaşında.

Dünyaya açılan tek kapıları üstelik.

Haritayı açıp yakınlaştırınca net bir şekilde görebileceksiniz.

Gazze'de insanlık ölüyor, Gazze'de açlıktan bebekler ölüyor,

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük soykırım işleniyor,

Ve Mısır sadece bir tel örgü uzakta!

Açık konuşalım korkuları ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail

Tek korkuları koltukları!

***

Bir tel örgü evet sadece bir tel örgüden ibaret sınır var Gazze'yle dünyanın arasında.

İnsanlık bu sınavdan sınırlardan geçti ama

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan ülkeler geçemedi.

Yöneticilerinden bahsediyoruz.

Bugün Filistin devletini tanıma aşamalarına gelmesi büyük bir diplomatik gelişme.

Peki Eylül ayına kadar daha kaç Gazzeli girecek mezara?

Tüm bunlar yaşanırken akıllara gelmiyor değil!

Dertleri gerçekten Gazze mi yoksa farklı siyasi emeller mi?

Bu hareketlerinde samimiler mi?

Yaşayıp göreceğiz!

Ama yarını göremeyecek olanlar var!

Koltuklarını korumak için Gazze'deki ablukaya sesini çıkarmayanlar, kör olanlar, sağır olanlar destek olanlar!

O gün geldiğinde o çok sevdiği koltuklarını başlarının üstüne korunmak için alacak olanlar!

Milli şairimiz İslam şairi Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızda diyor ya

"Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar"

O canavarlar kadar bile olamayanlar!!!

