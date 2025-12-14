Napoli topraklarında doğdu dünyaya yayıldı! İtalya'nın sembolü: Pizza
Avrupa'nın en çok turist ağırlayan ülkelerinden biri olan İtalya, tarihi dokusu, eşsiz doğası ve her daim canlı sokaklarıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı kendine çekiyor. Ancak İtalya'yı küresel ölçekte bir ikon hâline getiren unsurlardan biri de mutfağı ve özellikle pizza. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, pizzanın doğduğu topraklarda Napoli'ye giderek bu eşsiz lezzetin hikâyesini yerinde inceledi.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:57