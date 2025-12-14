Napoli topraklarında doğdu dünyaya yayıldı! İtalya’nın sembolü: Pizza

PİZZA TÜKETİMİ RAKAMLARLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya genelinde haftada yaklaşık 56 milyon, yılda ise neredeyse 3 milyar pizza tüketiliyor. İtalya'daki tablo ise çok daha çarpıcı. Yapılan araştırmalara göre her 100 İtalyan'dan 98'i haftada iki ya da üç kez pizza yiyor.