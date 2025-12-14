Viral Galeri Viral Tıkla Napoli topraklarında doğdu dünyaya yayıldı! İtalya'nın sembolü: Pizza

Napoli topraklarında doğdu dünyaya yayıldı! İtalya'nın sembolü: Pizza

Avrupa'nın en çok turist ağırlayan ülkelerinden biri olan İtalya, tarihi dokusu, eşsiz doğası ve her daim canlı sokaklarıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı kendine çekiyor. Ancak İtalya'yı küresel ölçekte bir ikon hâline getiren unsurlardan biri de mutfağı ve özellikle pizza. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, pizzanın doğduğu topraklarda Napoli'ye giderek bu eşsiz lezzetin hikâyesini yerinde inceledi.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:57
İtalya'nın bu denli sevilmesinin tek nedeni tarihi ve doğal güzellikleri değil. Ülke, mutfağıyla da dünya çapında ün kazanmış durumda.

İTALYA'NIN SEMBOLÜ: PİZZA
Spagetti, risotto ve tiramisu gibi lezzetler İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alsa da, bu tatların içinden biri öne çıkıyor ve adeta İtalya'nın sembolü haline geliyor: pizza.

İtalyan pizzası, dünya mutfağının en tanınmış ve en köklü lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Basit ama yüksek kaliteli malzemelerle hazırlanması, pizzayı hem tarihi hem de kültürel açıdan İtalya'nın en güçlü simgelerinden biri haline getiriyor.

PİZZA TÜKETİMİ RAKAMLARLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya genelinde haftada yaklaşık 56 milyon, yılda ise neredeyse 3 milyar pizza tüketiliyor. İtalya'daki tablo ise çok daha çarpıcı. Yapılan araştırmalara göre her 100 İtalyan'dan 98'i haftada iki ya da üç kez pizza yiyor.

