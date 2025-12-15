Viral Galeri Viral Tıkla Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Temizlikte gizli tehlike: İşte doğru sanılan o 5 hata

Temizlik yaşamın vazgeçilmez gerçeği ve bir o kadar da bilinenin aksine meşakkatli... Özellikle her bir bireyin kendine has temizlik yöntemleri bulunurken çevreden duyulan tiyolar, alışılagelmiş bilgiler ile aslında evimizi temizlerken daha çok kirletebiliyoruz. Fazla deterjan ve kimyasal kullanımı sanılanın aksine sağlık açısından risk oluşturduğu kadar temizlik konusunda yeterli olmayabilir. Peki temizlik konusunda doğru bilinen yanlışlar nelerdir? İşte yapılan hatalar...

Giriş Tarihi: 15.12.2025 05:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 05:49
Temizlik, her yaş grubunun kendine has bir yöntemi olan, özellikle en pratik ve kısa vakit alma taktiklerinin sıralandığı, hayatımızın olmazsa olmaz aktivitelerinden biri... Sağlığımız açısından temeli oluşturan temizlik, sanılanın aksine belirli tiyoların bilinmesi durumunda oldukça kolay...

Hayat koşturmacası ve yoğun yaşamda temizlik yöntemleri hayat kurtarırken yapılan hatalarla temizlik yaptığımızı sanarken diğer yandan oldukça kirletebiliyoruz. Peki temizlikte doğru bilinen yanlışlar nelerdir? İşte yıllardır hepimizin yaptığı doğru bilinen yanlışlar...

YÜZEY TEMİZLEYİCİLER HER ALANDA KULLANILABİLİR


Özellikle zeminde kullanılan yüzey temizleyiciler başta mutfak tezgahı, granit yüzeyler gibi alanlarda kullanıma uygun değildir. Yüzey temizleyicinin hassas yüzeylerde kullanımında lokal lekelere ve birçok kimyasal tepkimeye neden olabilir.

Bu sebeple kullanılan yüzey temizleyicinin etiketini okumayı mutlaka ihmal etmeyin.

TÜM YÜZEYLER AYNI BEZLE SİLİNEBİLİR


Bir çoğumuzun temizlik yaparken belki de üşendiği en büyük hata aynı bez ile farklı alanları temizlemeye çalışmak... Özellikle tek kullanımlık mendillerin yaygınlaşmasıyla bu sorun giderek büyüyor.

Örneğin mutfak tezgahı silinen bezle kapıyı temizlemek mikrop ve bakteri transferine neden oluyor. Temizlik yaparken bezlerin kullanım alanları ayrılmalı ve ayrıştırmadır. Bu durumun en kolay çözümü bezleri farklı renklerde kullanmak ve bulundukları alanlarda muhafaza etmektir.

SİRKE HER YÜZEYDE EN İYİ TEMİZLİK MADDESİDİR


Sirke son yıllarda doğal temizlik yöntemlerinde en çok tercih edilen ürünler arasında yerini alıyor. Çevre dostu oluşunun yanı sıra uygun fiyatlı bir ürün oluşuyla zemin, mutfak ve banyo gibi alanlarda sıklıkla kullanılabiliyor.

