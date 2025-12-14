ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?

SINAV KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavında soru sayısı ve süre, adayın katıldığı sınav türüne göre değişiklik gösteriyor. Silahlı olarak sınava giren adaylara, genel konulardan 100 soru ile silah bilgisine yönelik 25 soru olmak üzere toplam 125 soru yöneltiliyor ve bu bölüm için 150 dakikalık sınav süresi uygulanıyor. Silahsız sınava katılan adaylar ise 100 sorudan oluşan sınavda 120 dakika boyunca soruları yanıtlıyor.