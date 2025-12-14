Viral Galeri Viral Liste ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün takvimine göre gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yılın son sınavına katılacak binlerce aday, ÖGG sınavının hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını, ayrıca 118. Temel Eğitim ile 94. Yenileme Eğitim Sınavı'na ait giriş belgelerinin nasıl temin edileceğini merak ediyor. İşte Özel Güvenlik sınavına dair adayların bilmesi gereken tüm detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 08:52
2025-2026 eğitim döneminde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında sona gelindi. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen sınav sürecinin yıl içindeki son oturumu olan 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı için adayların bekleyişi tamamlanmak üzere. Eğitimlerini tamamlayan binlerce aday, sınavın yapılacağı tarih ve saat ile sınav giriş belgesine dair detayları araştırıyor.

ÖGG SINAVI BUGÜN YAPILACAK

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü uygulanacak. Önceki sınavlarda olduğu gibi bu oturumun da saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor. Kesin sınav saati ve salon bilgileri ise sınav giriş belgesi üzerinde yer alacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖGNET ÜZERİNDEN TEMİN EDİLİYOR

ÖGG sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖGNET sistemi üzerinden edinebiliyor. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve sistemde tanımlı bilgileriyle ÖGNET'e giriş yaparak belgelerini kontrol etmeleri ve çıktısını almaları gerekiyor. Sınav günü, giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesinin de yanlarında bulundurulması şart.

SINAV KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavında soru sayısı ve süre, adayın katıldığı sınav türüne göre değişiklik gösteriyor. Silahlı olarak sınava giren adaylara, genel konulardan 100 soru ile silah bilgisine yönelik 25 soru olmak üzere toplam 125 soru yöneltiliyor ve bu bölüm için 150 dakikalık sınav süresi uygulanıyor. Silahsız sınava katılan adaylar ise 100 sorudan oluşan sınavda 120 dakika boyunca soruları yanıtlıyor.

