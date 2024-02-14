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Pes doğrusu...

Pes doğrusu...

14.02.2024, Çarşamba

Türkiye son yıllarda turizm sektöründe hatırı sayılır bir ivme kazanmış durumda... Açıklanan son rakamlarda hedef yıllık 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri.

2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre en çok seyahat edilen şehirler arasında İstanbul ilk sırada Antalya dördüncü olmuş...

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada iki kıtayı bir birine bağlayan adeta bir medeniyet köprüsü ülkemiz. Doğal olarak dünyanın her yerinden yabancı turistlerin ilgi odağı. Hem de Edirne'den Kars'a kadar...

Peki turizm sektöründe adeta lig atladığımız bir dönemde esnaf olarak üzerimize hiç mi görev düşmüyor? Tabi ki de herkesin üzerine düşenler var. Edirne'de bir AVM'de çekilen görüntüler herkesin midesini bulandırdı. Bir kahve satış yerinde fincanları tükürerek temizleyen kişi yabancı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş. Video kısa süre içinde sosyal medyada sayısız kere paylaşıldı. Gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan kişi fincanların dekor olduğunu iddia ederek kendini savunmuş.

Yazının girişinde kısaca anlattık, dünyada küresel ekonomik krizlerin baş gösterdiği bir dönemde, turizm gelirlerinin gerek esnaf gerek ülkeler için önemli bir yer tuttuğu bu zamanda bu görüntülere ne denir ki? Ne yorum yapılır ki? Bilemedik. Bu görüntüyü izleyen turist senin dükkanına neden gelsin?

İş çıkışında ya da hafta sonu ailesiyle AVM'ye giden aile, neden senin dükkanında bir yorgunluk kahvesi içsin?

Ne yazarsak yazalım, iş ahlakını hayatımızın her alanına yerleştirmedikçe boşa yazmış oluruz...

Daha öncede başka kötü örnekler gördük. Süt banyosu yapandan, ayaklarıyla gıda ürünlerini ezene, ilgili bakanlıklar tüm bu örneklere gerekli yaptırımları uyguladı uygulamasına...

Asıl soru ülkenin imajına verilen zarar ne olacak?

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