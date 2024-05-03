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Haberler Galeri Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

Temmuz ayında, 16 milyon emeklinin geliri artacak. Bu artış, emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere üç farklı düzenlemeyi içerecek. Bugün açıklanacak olan 4 aylık enflasyon oranı farkı da bu düzenlemelerde belirleyici olacak. Ocak 2024'te SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için yapılan zam oranı %49,25 olarak belirlenmişti. Peki emekli temmuzda ne kadar maaş zammı alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 06:59
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Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur’lu için yüzde 15 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

Emekli zammı yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirlenir. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı genellikle 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur emeklileri toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı hesaplamalarıyla zam alırlar. Temmuz ayında, emekli kök maaş zammının yanı sıra taban aylıklara da iyileştirme yapılması beklenmektedir. Peki emekli temmuzda ne kadar alacak? İşte noktasına virgülüne emekli zammı detayları...

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Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur’lu için yüzde 15 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Enflasyon rakamlarının açıklanma saati 3 Mayıs Cuma günü saat 10:00 olarak belirlendi.

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Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur’lu için yüzde 15 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

Enflasyon Oranının Belirlenmesi

6 aylık enflasyon oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon oranını 3 Temmuz Çarşamba günü duyuracak. Bu rakamların ardından, emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.

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Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur’lu için yüzde 15 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

Ocak, Şubat ve Mart Rakamlarının Toplamı

Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon rakamlarının toplamı olan 3 aylık enflasyon oranı %15,06 olarak hesaplandı. Nisan ayı enflasyon rakamı ise yarın açıklanacak ve 4 aylık enflasyon farkı netleşecek.

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Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur’lu için yüzde 15 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

Ekonomistlerin Nisan Ayı Enflasyon Beklentisi

Ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentisi %3,22 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.208,36'ya yükselmesi ve 4 aylık enflasyonun %18,77 olması öngörülüyor.