Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu

Temmuz ayında, 16 milyon emeklinin geliri artacak. Bu artış, emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere üç farklı düzenlemeyi içerecek. Bugün açıklanacak olan 4 aylık enflasyon oranı farkı da bu düzenlemelerde belirleyici olacak. Ocak 2024'te SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için yapılan zam oranı %49,25 olarak belirlenmişti. Peki emekli temmuzda ne kadar maaş zammı alacak?