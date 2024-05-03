03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasının seyrini anlatan bir yazı kaleme aldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:51
  • 1
  • 14
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili gündeme her gün yeni bir iddia gündeme gelirken Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugün köşesine "Yasa dışı bahisi aplikasyon çözecek!" başlıklı bir yazıyı taşıdı. İşte Güngör'ün yazısı:

  • 2
  • 14
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

İşin magazin kısmını bir tarafa bırakıp "Yeni atanan savcı ne yapıyor? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen güzellik salonları işliyor mu? MASAK Raporu ne zaman çıkıyor?" sorularının peşine düştüm. Bazı bilgilere ulaştım…

  • 3
  • 14
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

Biliyorsunuz, Dilan-Engin Polat dosyasına bakan savcı Erzurum'a sürülünce yerine yeni bir savcı atanmıştı. Yeni savcı öğrendiğim kadarıyla işi epeyce sıkı tutuyor. Para trafiğinin izi Polat'ların kurdurduğu aplikasyonda aranıyor.

  • 4
  • 14
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

Biliyorsunuz, Polat çiftinin 'sır kapısı' denilen sosyal medyada 'mistikdiyebiri' isimli hesabı olan Mustafa Özalp 1.8 milyon TL'yi Ankara'dan kaçırmaya çalışırken suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı.

  • 5
  • 14
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

Polat çiftinin sosyal medya hesapları, e-ticaret platformlarındaki hesapları ve mobil uygulamaya ait tüm işlemlerini Özalp'in yönettiği söyleniyordu.