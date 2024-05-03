Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek | Müşterilerini...

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasının seyrini anlatan bir yazı kaleme aldı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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