Antalya'da korkunç olay! Evinde kanlar içinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı

Antalya'da 59 yaşındaki Pakistanlı asıllı kadın, yaşadığı evin mutfağında kanlar içerisinde ölü bulundu. Boynunda ve kol kısmında bıçak kesileri bulunan kadının birlikte yaşadığı İngilizce öğretmeni oğlu ise polis tarafından kelepçelenip gözaltına alındı. Olayla ilgili cinayet şüphesi araştırılmaya devam ediliyor.

ahaber.com.tr İHA Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 06:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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