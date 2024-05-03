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Antalya'da korkunç olay! Evinde kanlar içinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı

Antalya'da 59 yaşındaki Pakistanlı asıllı kadın, yaşadığı evin mutfağında kanlar içerisinde ölü bulundu. Boynunda ve kol kısmında bıçak kesileri bulunan kadının birlikte yaşadığı İngilizce öğretmeni oğlu ise polis tarafından kelepçelenip gözaltına alındı. Olayla ilgili cinayet şüphesi araştırılmaya devam ediliyor.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 06:20
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Antalya’da korkunç olay! Evinde kanlar içerisinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

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Antalya’da korkunç olay! Evinde kanlar içerisinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen Pakistan asıllı A. A. Q. (30), eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'nin (59) mutfakta kanlar içerisinde olduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Antalya’da korkunç olay! Evinde kanlar içerisinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Antalya’da korkunç olay! Evinde kanlar içerisinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Mutfakta kanlar içerisindeki cesedi inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boynunda ve kol kısmında bıçak kesilerinin olduğunu tespit etti.

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Antalya’da korkunç olay! Evinde kanlar içerisinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı

Ekiplerin, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izleri örnekleri aldığı gözlendi.