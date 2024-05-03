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Antalya'da korkunç olay! Evinde kanlar içinde ölü bulundu | Oğlu gözaltına alındı
Antalya'da 59 yaşındaki Pakistanlı asıllı kadın, yaşadığı evin mutfağında kanlar içerisinde ölü bulundu. Boynunda ve kol kısmında bıçak kesileri bulunan kadının birlikte yaşadığı İngilizce öğretmeni oğlu ise polis tarafından kelepçelenip gözaltına alındı. Olayla ilgili cinayet şüphesi araştırılmaya devam ediliyor.
ahaber.com.trİHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:19Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 06:20