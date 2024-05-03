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Haberler Galeri 100 bin TL'ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

100 bin TL'ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

Son 14 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye'de işsizlik Şubat 2024 itibarıyla yüzde 8.7 ile 2013'ün mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sanayide ve inşaatta eleman sıkıntısı had safhaya çıktı. Kaynakçılar 100 bin, tornacılar 70 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Ücretler dolar bazında zirveye çıktı. Günlük yevmiye 3 bini geçti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 06:37
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100 bin TL’ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

Yılın ilk çeyreğinde açık iş sayısı 625 bini geçerken, özellikle ara elaman sıkıntısı had safhaya ulaştı. Sanayiciler eleman bulamamaktan dert yanarken, bazı sektörlerde aylık maaşlar astronomik seviyelere çıktı.

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100 bin TL’ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

Sanayi ve inşaat sektörleri başta olmak üzere, özellikle kaynakçı bulunamaması, işleri durma noktasına getirdi. Kaynakçı maaşları 100 bin liranın üstüne çıkarken, aynı sektörde çalışan mühendislerin maaşı 50-60 bin lirada bulunuyor. Torna ustasının maaşı 70 bin liraya çıktı.

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100 bin TL’ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

YEVMİYE 3.500 TL
Sabah'ın haberine göre Deprem felaketinin ardından inşaat sektöründe de büyük bir istihdam açığı gözlenirken, bu durum rakamlara da yansıdı.

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100 bin TL’ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

Sektördeki istihdam sayısı 6 yıl önceki seviyenin altına inerek 1.5 milyona kadar düşerken, kepçe ve vinç operatörlerinin maaşları da 120 bin liralara çıkarak, mühendisleri geçti.

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100 bin TL’ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

İnşaat sektöründe günlük yevmiyeler, özellikle deprem bölgesindeki büyük talebin etkisiyle 3.500 liraya kadar yükseldi.