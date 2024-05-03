100 bin TL'ye işçi bulamıyorlar! Kaynakçıya 100 bin tornacıya 70 bin TL maaş

Son 14 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye'de işsizlik Şubat 2024 itibarıyla yüzde 8.7 ile 2013'ün mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sanayide ve inşaatta eleman sıkıntısı had safhaya çıktı. Kaynakçılar 100 bin, tornacılar 70 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Ücretler dolar bazında zirveye çıktı. Günlük yevmiye 3 bini geçti.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 06:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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