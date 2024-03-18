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ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu maç tatil edilmeliydi

Bu maç tatil edilmeliydi

18.03.2024, Pazartesi
İstenmeyen olayların yaşandığı maçta Fenerbahçe, önemli bir 3 puan kazandı. Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmayan F.Bahçe maça çok kararlı başladı. Topa sürekli sahip olarak oyunu karşı alana yıktılar. Çeşitli ofansif varyasyonlar deniyorlardı. Sonra Fred çok güzel bir golle takımına skor avantajı getirdi. Devre ortasından sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Ama ofansif girişimler kopuk kopuktu, plan program yoktu. Devre biterken de defans hatasından yine Fred'le fark ikiye çıktı.
İkinci yarı için her şey Fenerbahçe lehineydi. Ancak sahaya üst üste atılan yabancı maddelerle maç sıkıntıya girdi. Halli Umut Meler birkaç kez oyunu durdurdu, aslında tatil etmesi gerekirdi. Ama 'nasıl olsa F.Bahçe galip, fazla işi büyütmeden maçı bitireyim' düşüncesindeydi. Sarı-lacivertliler de oyundan tamamen kopunca üst üste iki gol yedi, sonra tekrar uyandılar. Yapılan değişiklikler etkili oldu ve takımın her zaman ihtiyacı ve ilacı olan Batshuayi, kritik anda tekrar F.Bahçe'yi öne geçirdi ve sarı-lacivertliler bu zor gecede 3 puanı kazandı. Fred, İsmail ve Tadic çok faydalı oynadılar. Ferdi de her zamanki gibi görevini yaptı. Avcı'nın en büyük hatası ilk 11'deydi. Bardhi'yi yedek tutup deneyimsiz Enis ve bitik Pepe'yle Fenerbahçe'ye karşı başlamak önemli bir hataydı. Maç bittikten sonra yaşananlar ise son derece üzücüydü. Ne yazık ki beyanat savaşlarıyla, genelde eyyamcı hakem yönetimleriyle futbolun içindeki bütün birimler olarak futbol iklimimizi bu hale getirdik. Yazıklar olsun! Halil Umut Meler bu maçı yüzde yüz tatil etmeliydi. MHK'nin Meler tercihi yanlıştı. Benim üzüntüm, bu maçı gören UEFA'nın Meler'e bakış açısı ne olacak?
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