ÖMER ÜRÜNDÜL

Böyle derbi görülmemişti!

İstanbul'un üç büyükleri arasındaki derbileri senelerdir izliyorum. Deplasmanda kazanan çok takım gördüm. Rakip sahada farklı kazananlarda gördüm. Ama dün gece ilk defa bir takımın deplasman derbisinde 90 dakika boyunca baştan sona oyunu domine ettiğini ve rekor sayıda pozisyon bulduğuna şahit olduk. Bunun birinci ve en önemli nedeni Beşiktaş'ın çok büyük kadro zafiyetiydi. Son derece formsuz, birbirleriyle hiç uyumlu olmayan bir geri dörtlü… Orta sahanın yapıları itibariyle aralarında organize olmaları zaten mümkün değildi. İleri uçta ise birbirlerinden kopuk, fizik açıdan güçsüz 3 forvet vardı. Büyük seyirci desteğine rağmen takım olarak hiçbir direnç gösteremediler. İkinci neden ise F.Bahçe'nin rakibine oranla çok üstün olan kaliteli kadrosu. Bu maçı bir haftadır ciddiye alarak hazırlanmalıydı.

Fenerbahçe dün başarılı ve etkili futboluyla çok tarihi bir farka ulaşabilirdi. Ama bir penaltı dahil kaçanlar, direkten dönenler ve kaleci Mert'in en az 5 kurtarışı vardı. Sonuçta Fenerbahçe yine lider olarak önümüzdeki haftaya giriyor. Dün takım olarak iyi oynadılar. Bilhassa fizik olarak Ferdi ve Crespo ön plana çıktı. Tabii İsmail Kartal'ı bu önemli galibiyet için kutluyorum ama yine de bir eleştirim var… Djiku 2 aya yakındır sakat. Oosterwolde her maç elinden geldiğince görevini yapıyordu. Üstelik Samet ve Djiku hiç birlikte oynamamışlardı. Bu seçim dünkü maçın tercih olmamalıydı. Atilla Karaoğlan'ı VAR kurtardı! İki çok net penaltıyı göremeyişi ve Tayfur'a yanlış kırmızı kart çıkartması çok büyük hatalardı.

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