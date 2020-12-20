ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe’nin düzeni yok

F.Bahçe maça disiplinli ve kontrollü başladı ama bir duran topta genç kalecisinin hatasıyla yenik duruma düştü. Bu golden sonra saha içi dengeler G.Antep eline geçti. Bu tabloda pozisyon bulması tesadüf kalmış Fenerbahçe, 90 dakikadaki en organize atağını yaparak Sangare'nin ortasında Pelkas ile güzel bir gole imza attı. Bu golden sonra Gaziantep öne doğru hareketli oynamaya başladı. Pozisyon bulamıyorlardı ama Tisserand'ın hediye ettiği penaltı ile tekrar skor avantajı yakaladılar. İkinci devre Fenerbahçe, Ferdi-Thiam değişikliği ile başladı. Oyunu karşı alana yıktılar. G.Antep'in pas yaparak ileriye çıkamayışı sürekli pas kayıpları Fenerbahçe'ye hücumda devamlılık şansı verdi. Ama ciddi pozisyon sıkıntısı vardı. Novak'ın getirdiği iki topu Pelkas ve Cisse değerlendiremeyince neticeye razı olmak zorunda kaldılar. Erol Bulut'un takım tertibindeki en doğru kararı kanat beklerinde Novak ve Sangare'ye yer vermesiydi. İkisi de hem defansif zafiyet göstermediler hem de hücuma destek verdiler. Mert Hakan da tahmin ettiğim gibi Sivas'taki gücünden çok uzakta. İkinci doğrusu da devrede Ferdi'yi çıkarmasıydı. Ferdi genç bir yetenek, oynatılmayınca üzülüyor. Ama şans bulduğunda da 'Oynamak benim hakkım' diyecek performansı gösteremiyor. Fenerbahçe'nin oturmuş bir düzeni olmadığı gibi başka değişik özellikleri de yok. Örneğin, ilk yarı Gaziantep defans bloğunu zaman zaman öne çıkardı. Ama arkaya sarkacak oyuncu tipi yok. Gaziantep çok önemli bir galibiyet kazandı. Ama dün mücadele dışında olumlu bir futbol sergileyemediler.

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