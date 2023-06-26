Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in Lideri Prigojin'in isyan girişimini 24 saat geçmeden halletti.

Prigojin Belarus'a sürgüne gönderilirken isyana katılan Wagnerciler kışlalarına döndüler.

Şimdi herkes Moskova'ya ilerleyecek kadar ileri giden Prigojin'in Putin'i nasıl ikna ettiğini merak ediyor.

Bu soruya NATO basınının peşin peşin verdiği "Çünkü Putin'i köşeye sıkıştırdı" cevabı yeterli değil.

Zira bu durumda da Prigojin Putin'i köşeye sıkıştırdıysa, bu başarıya rağmen neden sadece soruşturmaların düşürülmesi karşılığında Belarus'a sürgüne razı oldu sorusu gündeme geliyor.







Doğru, Prigojin'in kellesinin alınmasını istediği Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı'na dair Kremlin'den bir takım garantiler almış olabilir...

Prigojin'in "sistemin liberalleşmesine" dolayısıyla Putin'e yönelik eleştirileri de var. Hatta bu görüşlerinin kamuoyunda ve iktidar çevrelerinde karşılık bulduğu da söyleniyor.

Ne var Prigojin'in, olsa olsa savaştaki ülkesini daha da karıştıracak hamlesinin ardından toplumdaki meşruiyetini ve ciddiyetini kaybettiği görmemesi de imkansız.

Sonuçta "Gelin silah dağıtıyoruz" diye çağrı yaptığı tek bir sivili bile istediği gibi sokağa çıkaramadı.

Putin de üzerine alınmamayı, yaşananları "adamları" arasındaki bir restleşme olarak görmeyi tercih etti.

Biliyorum, çok fazla Hollywood filmi, Netfilix dizisi izleyenlerin tahmin ettiği gibi "intikam" peşine düşeceğine inananlar var. Ama bence meseleyi soğutacak.

Bir ucu Pasifik'te diğer ucu Avrupa'daki NATO duvarıyla çevrili koskoca bir ülkeyi tam 23 yıldır yöneten bir aklın hesap keseceği vakti kestirmeyeceğini mi düşünüyorsunuz?

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PUTİN'İN BOLŞEVİKLERLE ALIP VEREMEDİĞİ NE?

Dünkü yazımda olan biteni anlamak için, Putin'in Wagner komutanının isyanı karşısında 1917'ye atıfta bulunmasının önemli olduğunu yazmıştım.

Putin'in Çar'ı deviren komünist devrime yönelik görüşleri sır değil. Rusya'ya toprak kaybettirdikleri için Bolşevikleri sık sık eleştiriyor. Ama Prigojin'in konuyla alakası ne?







Rusya'yı en iyi bilen isimlerden biri olan ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Mehmet Perinçek'e sordum.

Birinci Dünya Savaşı sürerken fiilen iktidarda olan Bolşeviklerin, Rusya'yı "emperyalizme hizmet" olarak gördükleri savaştan çıkartmak için orduyu paralelize etmeye çalıştıklarını anlattı.

Putin'in, Primojin'in Ukrayna savaşı sürerken yaptığının da farksız olduğunu anlatmak için 1917'ye gönderme yaptığını söyledi.

Komünist Prigojin'e bak sen!

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ÖNCELİKLE KESTANE BALININ DİYARI ZONGULDAK'TAN SELAMLAR

İBB adayı olacak mısınız sorusuna Mustafa Sarıgül'ün cevabı net: "Erzincan'ın üzümleri ve cevizi son derece değerli!"

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KIŞ DA DEĞİL Kİ...

Fenerbahçe'nin manevi Başkanı Aziz Yıldırım Ali Koç'u ve yönetimi bombalamaya devam ediyor.

Dün de koca takımı CHP'ye eşitlemeye çalışan Uğur Dündar'a şu sözlerle istifa çağrısı yapıyordu:







"Uğur Dündar'ın oturmuş olduğu makam, Fenerbahçe Başkanı'na zorluk çıkarabileceği bir yer olmamakla birlikte, o makam böyle bir kötülüğe alet edilemeyecek kadar da değerli ve kutsaldır."

Bakalım Uğur Dündar cevaben Atatürk'ün hangi vecizesini alıntılayacak.

Kış da değil ki baklava dilimli süveter giysin.

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PARANIN GÖMÜLDÜĞÜ O BETONU SEVDİNİZ BENCE

Biliyorum, sürekli yakınan, söylenen, eleştiren insanların ağızlarından çıkanın bir önemi yok.

Sorunları kendileriyle. Bu durumu kabul edemedikleri için sürekli "yansıtacak" bir nefret objesi, huzurusuzluklarını dindirecek bir ninni arayışındalar.







Ama yine de yol, köprü, tünel görünce "parayı betona gömdüler" diye söylenenlerin, güneye kaçarken parasız yolları değil de "ne gereği var" diyerek otobanları tercih ettiklerini gördükçe istemeden gülüyorum.

Hadi itiraf edin...