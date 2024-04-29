Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda 'Jet yakıtı' iftiralarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"İsrail'e jet yakıtı satışı yapıldı iftirası atacak kadar gözlerini kararttılar. 'Jet yakıtı gönderdiler' kadar ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Sizin vicdanınız var mı ya?"

Erdoğan yerden göğe kadar haklı. Zira iftiraya uğrayan yalnızca kendisi değil, Filistin meselesinde onca bedeli göze alıp tavır koyan, medeniyetimizin yükünü omuzlayan Türkiye.

Öyle ya, ABD'de ve Avrupa başkentlerinde sokaklar, kampüsler İsrail protestolarıyla inlerken, uluslararası arenada Filistin davası denilince parmakla gösterilen Türkiye Cumhurbaşkanı'na yüklenmek kimin işine yarar?







Geçenlerde Ankara'ya gelip, Davos'ta İsrail'e "One minute" diyerek uluslararası diplomasideki psikolojik baskıyı kıran, tarihe geçen Erdoğan'a sarılan Haniye'ye ve temsil ettiği Filistin halkına yaramadığı kesin.

Ancak bu tartışmada tek sorun, yakından tanıdığı Erdoğan'ın böyle bir işe asla müsaade etmeyeceğini çok iyi bildiği halde jet yaktı kampanyasına benzin döken Fatih Erbakan'dan ibaret değil.

Mesela, Türkiye, İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke olduğu halde, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı kısıtlama listesinde yer alan maddelerin arasına "jet yakıtı" ifadesini "lök" diye yerleştiren aklı nereye koyacağız?

Yalnızca Yeniden Refahlılar değil, sosyal medyada bakanlığın eliyle yayınladığı listeyi okuyan pek çok kişi "işte kanıt" dedi. Yalana itiraz edecekse bile içine yutkundu. Manipülasyon daha da hızlı büyüdü.

Oysa "Jet Yakıtı" ifadesinin yanına parantez içinde "İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı" notu düşülemez miydi?

Tepki gelince yapılan düzeltmelerin bir işe yaramadığını görmüyor musunuz?

Muhalefetin uluslararası politikalardaki sorumsuzluğunu eleştirirken iktidar cephesindeki bu aymazlıkları konuşmayalım mı?

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EKŞİ ÇÖPLÜK

Küçükçekmece Sahil Parkı'nda belediye tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren Edanur Gezer'in otopsi işlemleri devam ediyor.







Ekşi sözlük denen çöplükte, tedbir almayan belediye yerine küçük çocuğun anne babasını suçlayan mahlukların kampanyası da...

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CHP'DEN KAMUDA TASARRUF KAMPANYASINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinden çok farklı beklentileri olanlar var.

Öyle ki yerel seçim sonuçlarıyla, bir yıl önce hükümetin kurulduğu genel seçim sonuçlarını baypas etmeye soyunanlar bile çıkıyor.

Hayal dünyasında yaşamayanlar ise Türkiye'nin problemlerinin ne olduğunun farkında. Dolayısıyla bu temastan talepleri de daha basit ve gerçekçi.

Örneğin geçtiğimiz gün Özel'den beklentimizin, zirvede iktidarın kamuda tasarruf projesine destek vermesi olduğunu yazmıştım.

Zira kamudaki israfta belediyelerin payı büyük.







Özel dün Manisa'da, CHP olarak kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta yayınlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz" dedi.

Elbette, "AK Parti-CHP koalisyonu mu geliyor" diye tartışanları kesmez ama bence muhalefet liderinin hükümetin bir kampanyasına destek vermesi kayda değer bir adım.

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ELON MUSK NE OLDU SANA?

Özgürlükçü diye bildiğimiz Elon Musk, üniversite kampüslerinde ifade özgürlüğünün sansürlenmesi çağrısında bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun videosunu RT yaparak destek verdi.









Yetmezmiş gibi, Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmak için hazırlık yapan Uluslararası Özgürlük Filosu'na desteğini açıklayan Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Mandela'nın hesabı, sosyal medya platformu X tarafından askıya alındı.

Belli ki Musk hakkında başlatılan "antisemtisit" kampanyası etkili olmuş, reklam verenlerin tehdidi asi mucidimizi dize getirmiş. Korona pandemisinde Trump'ın hesabını kapatan Twitter'dan, Siyonizm pandemisinde Mandela'nın hesabını askıya alan X'in ne farkı var Musk?