Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde "Önceliğimiz, birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi rahatlatmak. Daha önce başardık, yine başaracağız" dedi.

Erdoğan tasarrufa gidilecek kalemlerle ilgili şu ayrıntıları verdi:

"Resmi taşıt kullanımlarından haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir."

Tedbirler sayesinde ne kadarlık bir tasarruf sağlanacak bilmiyorum ama yerinde bir karar. Zira hayat pahalılığına rağmen artarak devam eden enflasyonu tetikleyen tüketim çılgınlığına karşı topyekûn bir kampanya şart.

Ücretlerin artırılmasının alım gücü üzerindeki etkisinin sınırlı olduğuna şahit oluyoruz. Tüketim hız kesmeden devam ettikçe maaş farkları hesaplara yansımadan pul oluyor. Fahiş fiyatlardan satış yapabildiğini gören piyasadaki aktörler daha fazla zam yapıyor.

Böyle bir ortamda devletin harcama kalemlerinden feragat etmesi, tasarruf tavsiye edilen vatandaşın motivasyonunu artıracaktır.







Peki ya 31 Mart'ta milli gelirde aslan payı olan şehirleri almakla övünen muhalefet?

Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmede belediyeler başlığının da yer alacağını söyledi. Anlattıklarına bakılırsa sadece bütçeden daha fazla pay isteyecek.

Madem kamuda tasarruftan bahsediyoruz, belediyeler de bu işin dışında kalabilir mi? Belediyelerdeki makam şatafatının, şişirilmiş kadroların bakanlıklardan kalır yanı mı var?

Hepsini geçtim, doğru düzgün yolu, kaldırımı olmayan, çöp toplayamayan belediyelerin kültür-sanat faaliyetleri adı altında yaptıkları harcamalar ülkenin ekonomik darboğazdan geçtiği şu günlerde lüks değil de nedir?

Düşünün, İBB'nin 2023 yılı denetim raporuna göre konser, etkinlik ve reklama harcadığı para tam 3 milyar 70 milyon TL.

Halihazırda 180 milyar borcu olan, bakımsızlıktan metroları çalışmayan, otobüs duraklarında izdiham yaşanan İstanbul'un önceliği milyonlar ödeyip taşeron şirketleri zengin etmek mi? Vergilerimizle oluşturulan bütçeden aldıkları payı, yandaş şarkıcıları, gazetecileri vs. yemlemek için kullanmaları israf değil mi?

Deliğin en büyüğü diye İstanbul'dan bahsediyorum. Yoksa sorun sadece muhalefette de değil. Diğer şehirlerde ve Cumhur İttifakı'nın belediyelerinde de israf gırla.

Erdoğan ve Özel'in mayıs başında bir araya gelecekleri tahmin ediliyor. Görüşmede bu konunun da gündeme getirilmesini talep ediyorum.

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KILIÇDAROĞLU NEFRETİNDE TÜKENİYOR

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu zehir zemberek bir tweet attı. Şöyle diyor:

"Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir."

Hayda...







"Terörle müzakere değil mücadele edilir" değil miydi o?

Neyse, Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile işbirliği yaparak kendisini koltuğundan eden Özgür Özel'i koynundaki yılan olarak görmesi doğal.

CHP yerel seçimde beklediği hezimeti almadığı ve dönüş hayalleri suya düştüğü için moralinin bozuk olmasını da anlıyoruz.

Ne var ki muhalefet ile iktidar arasındaki basit bir diyaloğa bile nefret dolu, sekter bir üslupla söylenmesi hiç profesyonelce değil. 13 yıllık deneyimine yakışmıyor. Kendisine zarar veriyor.

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23 NİSAN KIYAFET BAYRAMI

Veliler 23 Nisan etkinlikleri için öğrencilerden kıyafet parası talep edilmesinden şikâyetçi.







Anlaşmalı mağaza dayatması falan derken iş soygun hâlini almış durumda. Daha da kötüsü, kıyafet parası bulamayan öğrencilerin, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından dışlandığına dair pek çok şikâyet geliyor.

Çocuk Bayramı'nı çocuklara, velilere zehir etmeyin.

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MERAL HANIM'A İYİ GELMİŞ

Meral Akşener kötü bir yılı geride bıraktı.

6'lı Masa'da başına gelmeyen kalmadı. Kendi ifadesiyle pusuya düşürüldü, tehdit edildi, yıpratıldı.







Meral Hanım'ın geçtiğimiz gün Ankara sokaklarını arşınlarken kayda alınmış fotoğraflarına, görüntülerine baktım.

Masadan kalktığındaki çökmüş hâlinden eser kalmamış, kendisine gelmiş. Siyasetten uzaklaşmak yaramış.

Kurultayda aday olmayacağını söyleyen, şimdiden makam odasını boşalttıran Meral Hanım bakalım ne kadar sabredebilecek?