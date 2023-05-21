Mağarasında seçim sonuçlarını değerlendiren PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın yüzünden düşen bin parça. Yıkılmış, elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor...

"Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diye söyleniyor.

Neyse canım Meclis'e epeyce milletvekili soktunuz.

Hem belli mi olur, daha ikinci tur var.

Bakarsınız, kazanamadı diye sukutu hayale uğradığınızı söylediğiniz Kılıçdaroğlu'nun son düzlükte "milliyetçi" ayaklarına yatması, Atatürk'ün adını hatırlaması falan işe yarar.

Mesela, Yavuz Ağıralioğlu'nun "terör örgütlerine mesafesizliği" nedeniyle ayrılıyorum dediği İyi Parti'nin ilk turda eli Kılıçdaroğlu'na gitmeyen milliyetçi seçmeni Kemal Bey'e bir kredi açar.







"Atatürk bugün mezardan kalkıp gelse. Kurduğu partinin HDP'yle yan yana olduğunu görse ne yapardıysa Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler onu yapmalıdır" diyen Sinan Oğan'ın boşta kalan seçmeni de...

Hatta, Kılıçdaroğlu'nun mitinglerde reklamını yaptığı FETÖ'cü hesapların montaj görüntüleriyle ayağı kaydırılan Muharrem İnce'nin ulusalcı seçmeni bile...

"Olur mu canım, o kadar da değil" demeyin. Şaka yapmıyorum.

FETÖ'yü devletten söküp atan Erdoğan'a hâlâ "Ne istediler de vermediniz" diye söylenen ulusalcı seçmenin Kemal Bey'in listelerindeki Okyanus ötesinin adayları nasıl tıpış tıpış Meclis'e soktuklarını görmediniz mi?

PKK yöneticilerinin etekleri zil çalarak CHP'nin genel başkanına destek açıklamaları yapmasına şaşırmıyorsunuz da bu söylediklerimi mi garipsiyorsunuz?

Bu işin şakası yok.

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CHP'NİN RUHSATSIZ SİLAHI



Dün sosyal medyada mehter marşıyla, Bozkurtlu flamalarla, Azerbaycan bayraklarıyla yürüyen kortejin arasındaki Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri dolaşıyordu.

Tekbir duyduğunda Twitter'da istavroz çıkartan, Azerbaycan-Ermenistan savaşında "Türkiye cihatçıları kullandı" propagandasına kurumsal destek veren Canan Hanım, bu ortamdan kim bilir ne kadar rahatsız olmuştur.







Zira öldürülen teröristleri kod adıyla bilen, "Komutana bin selam" diye uğurlayacak kadar militan takılan Kaftancıoğlu, seçim döneminde "evladı fatihan"a dönüşmesinin takiye olduğunu itiraf etmişti.

Açık açık "Seçimi kazanalım, onlar gibiymiş gibi yapmak zorunda kalmayacağız" demişti.

Şu ikinci tur, partide resmi bir görevi olmadığı halde CHP'nin ruhsatsız silahı gibi sahada gezen Kaftancıoğlu asenaya dönüşmeden bitse bari.

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GEÇMİŞ OLSUN SAVCI SAYAN



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu seçimde İzmir'den milletvekili adayıydı.

Zorlu bir bölgesi ve sırası vardı, saldırılara uğradı. Çok çalıştı ancak seçilemedi.

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirdiği haberi ajanslara düştü.







Savcı Sayan'ın çok duygusal bir adam olduğunu biliyorum. Belli ki seçim sonuçlarını dert etti, üzüldü.

Hocam seçim dediğin nedir? Yarın yenisi yapılır. Ama senden bir tane daha yok.

Bak, samimiyetini, cesaretini alkışlayan ve seven birçok insan seni bize soruyor... Bir an önce kendini toplayıp sahalara dönmeni bekliyor...

Çok çok geçmiş olsun.