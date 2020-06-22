Açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen İstanbul'da vatandaşa farklı ilçelerde farklı cezalar uygulanıyordu. Bazı ilçelerde 392 TL ceza kesilirken, bazılarında bu rakam 3.150 liraya çıkıyordu. Sonunda İstanbul geneline standart geldi. 900 TL'de karar kılındı.

Sokakta gözlediğim kadarıyla yasağı uygulamakla görevli olan resmi yetkililer para cezasından önce vatandaşı uyarma yoluna gidiyorlar. Sağ olsunlar. Zira burada amaç gelir elde etmek ya da vatandaşı terbiye etmek, cezalandırmak olmasa gerek.

Gazetecilerin sokağa maskesiz çıkan vatandaşlarla ilgili fantezilerine" bakınca devlet yine insaflı diyor insan...

Dün de Habertürk'ün küfürbaz kof kabadayısı, "güruh" dediklerinin "anlayacağı" dilden konuşuyordu:

"Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek. Parası olmayana tedavi uygulanmayacak' desin bakın bu güruhun bir teki sokakta kalıyor mu! Bunların anlayacağı tek dil bu. Bana sorarsanız iyi de olur. Çünkü ben vergilerimle sağlanan sağlık hizmetinden bu saygısız, sorumsuz, izansız güruhun ahmakça yaşam tarzını finanse etmek istemiyorum"

Gerçi dost sohbetlerinde daha da ileriye gittiklerine eminim ya... Bereket henüz "Sallandıracaksın Taksim'de üçünü beşini bak bakalım bir daha kimse sokağa maskesiz çıkıyor mu" diyen çıkmadı.

Pandemi sürecinde bilim çevrelerinin çalışmalarını sorgulamak yerine sadece vatandaşa yüklenen ve ne işe yaradıkları meçhül sorumlukları öne çıkaran medyaya bakınca, iyi ki ülkeyi bu akıl yönetmiyor diyorum.

Faşizm neymiş o zaman görürdünüz!..

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KORONA YALNIZCA TRUMP MİTİNGİNDE Mİ BULAŞIYOR?



Yalnızca bizde değil korona pandemisi süresince dünyanın her yerinde medya tek bir perspektiften yayın yaptı.

Akademinin ezberlerinin dışında farklı bilimsel tezleri dile getirenler "aforoz" edildi.

Ama şüphesiz hiçbiri manipülasyonda CNN International'ın eline su dökemez.

Trump'ı daha sıkı izolasyon tedbirleri almamakla eleştiren CNN, George Floyd protestolarıyla birlikte koronayı unutmuştu. ABD'deki kasım seçimleri öncesi Trump karşıtı kampanyanın aracı haline dönüştürülen gösterilerde eylemcilerin üst üste çıkmasına gıkını bile çıkartmıyordu.

Ne var ki hafta sonu Trump mitingleri dolayısıyla yeniden pandemiyi hatırladılar. Trump'ın hafta sonu gerçekleştirdiği mitinginde, izolasyon kurallarına uyulmayacağını tahmin ederek yasak talep etmeye başladılar. Bu etkinliklerin yasaklanması için savcılara, mahkemelere çağrılar yaptılar."Fake" medyanın bu ikiyüzlülüğü insanlar için koronadan daha tehlikeli...