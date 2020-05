Takvimdeki hiçbir gün “Anneler Günü” gibi etkileyici değildir

Takvimlere işlenmiş bazı günler vardır. Bunları genellikle Amerikan tüketim endüstrisi üretir. O günlerde sözü edilenlere hediyeler alınır ve mağazaların ciroları artırılır.



Anneler Günü

Ancak takvimlerde hiç yazılı olmasalar bile "Anneler Günü" her insanın bilincinde kazılıdır. Kimse kendisini dünyaya getiren ve yaşı yetinceye kadar kendi canı dahil her şeyini paylaşan o varlığa sevgisiz kalamaz. Dünkü pazar günü de Anneler Günü olduğu için, bütün evlatlar çeşitli şekillerde annelerine karşı duydukları sevgiyi çeşitli şekillerde seslendirdiler.



Sonsuz sevgi

Tabii ki ben de annemi çok sevdim. Yaşadığı sürece bu sevgimi ona defalarca duyurdum. Ama biliyordum ki, o beni de kardeşlerimi de bizden kat kat daha fazla seviyordu. Dilerim sonsuzluğa uzanan zamanda onunla hepimiz yine buluşuruz ve çevremizdeki gariplikleri birlikte yine kahkahalarla yorumlarız.



Kubalı'nın şiiri

Anne sevgisini ve anneye duyulan özlemi en iyi seslendirenlerden birinin Hukuk Fakültesi'ndeki Anayasa hocamız Prof. Hüseyin Nail Kubalı olduğunu öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Bu Anneler Günü vesilesiyle Prof. Kubalı'nın "Anam" şiirini yeniden hatırlatıyorum:



Anam anam ah anam

Nasıl gittin vah anam

Sana vakitsiz kıydı

Bu nasıl Allah anam

Solan bir güz gülüsün

Sevilen bir ölüsün

Kara toprakta değil

Gönlümde gömülüsün

Bağın ne gülü kaldı

Ne de bülbülü kaldı

Yavrun böyle anasız

Boynu bükülü kaldı

Ana başa taç imiş

Her derde ilaç imiş

Bir evlat pir olsa da

Anaya muhtaç imiş.

