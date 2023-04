Erdoğan arayı gittikçe açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 Mayıs seçim beyannamesini açıkladı. Başarılı ve coşkulu bir organizasyon oldu. Programın başında yayınlanan "Türkiye Yüzyılı" barkovizyon gösterisini ve Yücel Arzen'in "Söyle" isimli şarkısını çok başarılı buldum. Erdoğan 3 saate yakın konuştu. Türkiye'nin tüm temel meselelerine değindi. Detaylarına girmeden önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Dünkü konuşmada, yaklaşık 21 yıldır Türkiye'nin her sokağına hizmet götürmüş, her vatandaşın hayatına dokunmuş bir siyasetçinin tecrübesini, özgüvenini ve kararlılığını izledik.

Erdoğan'ın en yakın rakibi olan Kılıçdaroğlu'nu da geçen hafta bir TV kanalında dinlemiştik. Uyuşturucu kaçakçılarının paralarını ele geçireceğini, organ mafyasına vergi koyacağını ve bu yöntemlerle Türkiye'ye sıcak para getireceğini iddia ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakipleriyle arayı gittikçe açıyor. Sadece oy oranlarından bahsetmiyorum. Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor.



SEÇİMLERE ASRIN FELAKETİ DAMGA VURACAK

14 Mayıs seçimlerine, 11 ilimizde meydana gelen asrın deprem felaketi damgasını vuracak demiştik. Erdoğan'ın konuşmasında da deprem felaketinin yaralarını sarma konusu ön plandaydı. Sadece deprem bölgesinde değil, afet riski yüksek olan bölgelerde alınacak önlemler de madde madde sıralandı. İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerin başında geliyor. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu ne yazık ki aylardır İstanbul'a uğramıyor. İstanbul'u unutmuş kapı kapı dolaşarak Meral Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi PR'ını yapıyor. Hukukçu Ersan Şen'in dediği gibi, İmamoğlu ile Yavaş kamu görevlisi değil mi, istifa etmeden nasıl seçim çalışması yapıyorlar?

Erdoğan'ın seçim beyannamesinde bir de yeni evleneceklere müjdeler vardı. İki yıl ödemesiz, sıfır faizli, 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi. Cumhurbaşkanı, gençlere sadece evlilik kredisi değil, istihdam konusunda da müjdeli haberler verdi. Kamuda hep tartışılan mülakat sisteminin kaldırılmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın kadınlara da erken emeklilik başta olmak üzere birçok güzel haberi vardı

Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, dijital oylama, aileyi koruma, çocuklu kadınlara kısmi çalışma, gençlere vergi muafiyeti, tarımsal üretimin artırılması, dijital dönüşüm, enerji bağımsızlığı gibi önemli konular Erdoğan'ın seçim beyannamesine damgasını vurdu.



'HER BİR VATANDAŞIMIZI TABİİ MENSUBUMUZ SAYIYORUZ'

Dünkü yazımda "Erdoğan'ın kazandığı 16 seçimi izledim. Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim" demiştim. Birileri çok rahatsız olmuş. Siz rahatsız oluyorsunuz diye gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Erdoğan'ın dünkü 3 saatlik konuşmasını başından sonuna kadar izledim. Çok iyi bir hatip olduğunu sanırım söylememe gerek yok. Evet Erdoğan, siyasi macerasının belki de en rahat seçim çalışmasını yapıyor. Dünkü konuşmasında seçimleri kazanmaya artık daha yakın olmanın rahatlığı ve güveni vardı. Gerçekleştiremeyeceği hiçbir vaatte bulunmadı.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 8 aydır tüm anketlerde oyunu sürekli artıran AK Parti'nin bu yükselişinde hiç şüphesiz en büyük pay sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onun bu kararlılığı ve tükenmeyen heyecanı yavaş yavaş parti teşkilatlarında da hissedilmeye başlanmış.

Erdoğan'ın konuşmasında en beğendiğim bölümü de paylaşmak istiyorum: "Bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin, her bir vatandaşımızı AK Parti'nin tabii bir mensubu sayıyoruz. Sadece bugüne kadar kendisini henüz partimizin ve ittifakımızın saflarına katamadığımız, kazanamadığımız için hayıflandıklarımız var. İnsanları 'yaratılışta eş, dinde kardeş' görme yaklaşımıyla vatan topraklarının her karışına hizmet vermeye devam edeceğiz."

Bu sözler halkı hiç ayırmadan merkeze koyan bir siyasi duruşun göstergesi. Erdoğan 16 seçimi işte bu anlayışla kazandı. 14 Mayıs'ta bu zaferlerini taçlandıracağını düşünüyorum.

