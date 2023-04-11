Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü törende tarihi bir adıma imza attı. Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi. Bu hamle Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ve Mavi Vatan hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol oynayacak. Ege ve Akdeniz artık ondan sorulacak. NATO'nun güçlü ortağı Türkiye için büyük bir prestij. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu gurur gününe imza atarken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun nelerle meşgul olduğunu merak ediyor musunuz? CHP tabanı pazar gününden beri isyanda. "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan CHP'de, değişimi ve yenileşmeyi sembolize eden, parlak bir aday listesi bekleniyordu. Ama CHP'nin listelerine "AK Parti'den dışlanan, siyasi ömrünü tamamlamış isimler" damgasını vurdu. Atatürkçü ve ulusalcı isimlerin hiçbiri CHP listelerinde kendisine yer bulamadı.



FETÖ VE PKK SEMPATİZANLARI LİSTE BAŞI

CHP listelerinde tartışılan isimlerin başında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin geliyor. CHP'nin Ankara adayı Sadullah Ergin'in ismi, yargıdaki FETÖ yapılanması ve FETÖ'nün birçok kumpas davasıyla hatırlanıyor. Sadullah Ergin'in aday gösterilmesini hakaret olarak kabul eden CHP tabanı, bu ismi kabullenecek gibi görünmüyor

FETÖ demişken ilginç bir isim daha var. FETÖ'nün kapatılan yayın organında son güne kadar yazı yazmaya devam eden Yüksel Taşkın. FETÖ darbesinden sonra KHK ile kamudan çıkarılan bir öğretim üyesi. Atatürk düşmanlığıyla tanınan bu isim, Atatürk'ün kurduğu partide milletvekili adayı. Bana Sadullah Ergin kadar ilginç geldi.

Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının görevine iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca da CHP listesinde Denizli'de birinci sırada. Teröristbaşı Öcalan'a hayranlığını sosyal medyada hiç gizlemeyen örgüt sempatizanı Okan Onur Konuralp de yine CHP Ankara listelerinde dördüncü sırada.

FETÖ'den hapis cezası alan Yalova Ticaret Odası Başkanı Tahsin Becan da CHP listelerine girmeyi başaranlardan.

Barış bildirisine imza atarak PKK'ya destek veren, Türk ordusunu itibarsızlaştırmaya çalışan Nilgün Bayraktar Mardin'den aday.

Türk ordusuna yönelik iftiralarıyla çok tartışılan, PKK'lı teröristleri aklayan Hacer Foggo da İzmir'den aday.



ERDOĞAN'IN EN RAHAT SEÇİMİ OLACAK

CHP'nin listesi böyle uzayıp gidiyor. Toplam oyları yüzde 1 bile olmayan Millet İttifakı'nın 4 partisi ve HDP'ye yakın isimler, CHP listelerini ele geçirmiş durumda.

Hepsi tartışmalı isimler. Hiçbirinin CHP seçmen kitlesiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Atatürk'ün kurduğu partinin listelerinde maalesef bir tane Atatürkçü ve milli bir isim yer almıyor. Kılıçdaroğlu'nun, siyaset tarihine geçen ve seçmeni küçümseyen "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" sözü vardı. Parti tabanı bu kez "tıpış tıpış" sandığa gitmeyi içine sindiremiyor. CHP seçmeni neden AK Parti'den kovulan adaylara oy versin, masanın küçük partileri neden yıllardır düşmanlık yaptıkları CHP logosu altında seçim çalışması yapsın. Böyle bir ortamda cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hem kendisinin hem de partisinin oylarını artırıyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste 16 seçim kazandı. Hepsini yakından izledim. Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim.

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